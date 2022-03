Fortnite : la tenniswoman Naomi Osaka arrive dans la Série Icônes avec ses skins

Epic Games aime rajouté des stars de la vie réelle dans Fortnite grâce à sa Série Icônes, et après Ariana Grande, Bruno Mars ou encore J Blavin, c'est Naomi Osaka qui va avoir droit à sa skin et ses objets cosmétiques dans la boutique du célèbre Battle Royale. Championne de tennis japonaise, elle est également activiste, entrepreneuse et créatrice de mode.

Naomi Osaka va donc rejoindre Fortnite via des tenues et accessoires qui seront proposés dans la boutique à partir du vendredi 4 mars 2022, à 1h00. Mais avant cela, les joueurs pourront participer à la Coupe Naomi Osaka le 2 mars, où les meilleurs joueurs de chaque région remporteront deux tenues, pioches et accessoires de dos de l'ensemble Naomi Osaka, ainsi qu'un aérosol. Concernant les produits de la boutique, ils sont détaillés ici :

ENSEMBLE NAOMI OSAKA : POUR LES MATCHS EN DOUBLE Naomi Osaka est une personne aux nombreuses facettes. Elle refuse de se laisser définir par une seule chose, et c'est cet esprit d'individualité qu'elle apporte dans Fortnite. Revêtez certaines de ses influences avec deux tenues Naomi Osaka fantastiques ! Peaufinez également votre coup droit et votre volée grâce à leurs accessoires assortis. La pioche Raquette royale incluse avec la tenue Naomi Osaka crée une traînée rose royale quand vous frappez avec. Portez la pioche comme un accessoire de dos lorsque vous chassez les couronnes de victoire. Et avant même d'atterrir sur l'île, élancez-vous dans les airs avec le planeur Nimboporteur de reine enchanté. La tenue Naomi Osaka inclut également le style alternatif Reine du court. La pioche Raquette de poromancie incluse avec la tenue Naomi prêtresse sombre crée une traînée spirituelle verte quand vous frappez avec. Portez la pioche comme un accessoire de dos lorsque vous tourmentez vos adversaires. De plus, descendez sur l'île sous couvert de brouillard mystique avec le planeur Célérobrume maudite. La tenue Naomi prêtresse sombre inclut également le style alternatif Prêtresse néon. L'ensemble Naomi Osaka contient également l'emote Posture de service. Préparez-vous à un échange musclé ? (Chorégraphie par Stefan Bojic.) JOUEZ EN SIMPLE SOLO LORS DE LA COUPE NAOMI OSAKA, DÉVERROUILLEZ DES OBJETS EN AVANCE La Coupe Naomi Osaka se déroulera le mercredi 2 mars. Participez à ce tournoi en solo pour essayer d'obtenir les tenues Naomi Osaka et Naomi prêtresse sombre ainsi que les pioches et accessoires de dos Raquette royale et Raquette de poromancie avant leur arrivée dans la boutique d'objets. Gagnez au moins huit points pour obtenir l'aérosol Ace interdit ! Vous pouvez faire jusqu'à dix parties de Fortnite pendant la fenêtre de trois heures de votre région. Les horaires spécifiques à chaque région se trouvent dans l'onglet Compétition du jeu. Aérosol Ace interdit Le décompte des scores se fera de la façon suivante : Placement par partie Victoire Royale : 30 points

2e : 25 points

3e : 22 points

4e : 20 points

5e : 19 points

6e : 17 points

7e : 16 points

8e : 15 points

9e : 14 points

10e : 13 points

11e - 15e : 11 points

16e - 20e : 9 points

21e - 25e : 7 points

26e - 30e : 5 points

31e - 35e : 4 points

36e - 40e : 3 points

41e - 50e : 2 points

51e - 75e : 1 point Éliminations 1 point Les joueurs doivent avoir activé l'A2F et vérifié leur compte Epic pour pouvoir participer et le compte doit être niveau 50 minimum (vous trouverez votre niveau de compte dans l'onglet Carrière de Fortnite). Pour en savoir plus sur les conditions d'éligibilité, consultez le règlement officiel de la Coupe Naomi Osaka. Vous souhaitez voir les tenues de Naomi dans le jeu avant la Coupe ? Naomi jouera à Fortnite en direct avec berleezy sur la chaîne Twitch de berleezy le mercredi 2 mars à 1h00 (CET). Profitez-en pour voir les tenues en avant-première !

