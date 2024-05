Fortnite : une grosse licence à la mode de Microsoft arrive !

Dans quelques jours, les joueurs de Fortnite vont pouvoir découvrir la Saison 3 du Chapitre 5. Comme tous les trois mois, le Battle Royale free-to-play d'Epic Games va changer de visage avec des modifications sur la carte et dans le gameplay. Ces derniers jours, les développeurs ont commencé le teasing avec les mots-clés « Wrecked » (Détruit) et « Nitro », laissant penser à une ambiance à la Mad Max, ou au moins post-apocalyptique (comme déjà évoqué dans l'énorme leak le mois dernier).

Eh bien c'est totalement ça, car Epic Games annonce aujourd'hui une collaboration avec Fallout dans Fortnite ! Si la franchise de Bethesda et Microsoft, très à la mode grâce au succès de la série live action sur Amazon Prime Video, n'est pas nommée explicitement, le visuel dévoilé ne laisse aucune place au doute. Une Armure Assistée de la Confrérie de l'Acier est présente, elle devrait donner un net avantage aux joueurs s'il est possible de l'équiper, tandis qu'un complexe industriel devrait lui aussi faire son apparition sur la carte. Un gros changement d'ambiance par rapport à la Saison 2 - Chapitre 5 et ses Divinités de l'Olympe.

La Saison 3 - Chapitre 5 de Fortnite devrait arriver la semaine prochaine, peu après la fin de la saison en cours, avec évidemment son lot de skins dans le Passe de Combat et la boutique in-game. Vous pouvez déjà acheter des V-Bucks sur Amazon et Fnac.