Fortnite : une grosse Fête Royale avec un concert et un objet gratuit pour célébrer les 350 millions de joueurs !

Le concert surprise de Diplo du week-end dernier n'était visiblement qu'une répétition générale. Epic Games s'apprête désormais à lancer la version complète de son mode Fête Royale dans Fortnite, où les joueurs vont pouvoir s'amuser comme jamais.

Mais qu'y a-t-il à célébrer ? Tout simplement l'incroyable succès du Battle Royale, qui vient de dépasser les 350 millions de joueurs ! Porté par la semaine record avec les concerts de Travis Scott, le titre a même vu sa communauté passer 3,2 milliards d'heures en ligne rien que sur le mois d'avril !

Tout le monde va donc prochainement pouvoir marquer le coup et se réunir sur le mode Fête Royale pour jouer des parties sans armes, ni matériaux, mais où un tas d'activité annexes sont prévues. Dillon Francis, Steve Aoki et deadmau5 vont sonner le début de l'évènement ce 9 mai à 3h00 (oui, du matin) avec un concert en direct sur la scène principale, qui durera pendant une heure. Si vous le manquez, rassurez-vous, il sera rediffusé de 20h00 à 21h00 le même jour.

Il y aura bien d'autres manières de se faire plaisir, avec un parcours aérien à effectuer en planeur, des courses de bateaux, une piste de danse et divers objets funs, comme un lanceur de peinture. Ce mode est décrit comme évolutif et expérimental, alors il se pourrait bien qu'il reste sur le long terme et accueille les initiatives les plus décalées de l'univers de Fortnite. Pour accompagner toutes ces joyeusetés, une simple connexion entre le samedi 9 mai à 00h00 et le lundi 11 mai à 16h00 vous permettra de débloquer gratuitement l'accessoire de dos Ailes de Néon, qui réagit à la musique.