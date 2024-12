Fortnite : Mariah Carey apporte la neige et la Fête hivernale 2024 dans le Battle Royale, avec de nombreux cadeaux

Epic Games nous a laissé près de trois semaines pour profiter des paysages colorés d'Oninoshima, la carte du Chapitre 6, avant de lancer ce vendredi soir son évènement de fin d'année qu'est la Fête hivernale 2024, qui pour le coup survient un peu plus tard que l'an dernier. C'est par l'intermédiaire de la mise à jour 33.11 (pesant 5,685 Go sur PS5) que le froid et une bonne couche de neige sont venus s'abattre sur l'île depuis mercredi, en recouvrant une bonne partie depuis. Au même moment, un mystérieux bloc de glace géant est apparu dans les environs de Brutal Boxcars. Au fil des jours, il s'est progressivement brisé, jusqu'à vendredi à 21h00, donnant lieu à un mini-évènement in-game (non sans souci, merci Epic pour le crash lors de son activation...). C'est la reine des fêtes de Noël qui en est sorti, Mariah Carey, venant pousser la chansonnette avant de nous projeter en l'air et disparaître. Vous pouvez revoir la séquence en question ci-dessous. L'artiste est désormais présente durant chaque partie à cet emplacement et en l'approchant, nous pouvons effectuer l'emote All I Want For Christmas Is You (qui elle aussi a fait crasher le jeu...) jusqu'à ce qu'elle lâche un Cadeau des fêtes.

La bande-annonce servant à introduire l'évènement est pour le coup très intéressante en termes de lore, car elle ne prend pas place sur Oninoshima, mais bien sur Helios, que nous avons quitté après le Chapitre 5. En effet, la ville de Doomstadt de la Saison 4 : Jugement fatal (C5S4) y est facilement reconnaissable. Nous y voyons les habitants toujours en train d'y célébrer Halloween avec Poiscaille en guise de protagoniste. Sauf que l'hiver s'invite d'un coup avec l'apparition d'aurores boréales alors qu'un chant connu de tous résonne, celui de Mariah Carey : All I Want For Christmas Is You. Et elle n'a pas fait le déplacement seule, puisqu'elle est accompagnée de Shaquille O'Neal et Snoop Dogg, décidément partout depuis le Chapitre 2 : Remix, apportant dans son sillage la magie de Noël. Cela ne nous dit pas pourquoi elle a ensuite fini dans ce bloc de glace géant, mais cela a le mérite de montrer que la vie continue sur notre ancien terrain de jeu, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'alors puisque les îles finissaient toujours par être détruites...

Cette édition de la Fête hivernale fait également revenir le chalet, accessible depuis le menu principal et où nous retrouvons Snoop Dogg en train de jouer à la console bien au chaud avec Piaflocon. C'est là que chaque jour à 15h00 nous pouvons récupérer l'un des 14 cadeaux offerts par Epic Games jusqu'au 7 janvier 2025 à la même heure. Notez qu'il y a un tas à la droite de l'écran à côté de Snoop en plus de celui bien visible près de la cheminée. Les détails de l'évènement qui ont été communiqués sont à retrouver en page suivante.

Liste des 14 cadeaux Piste musicale Run it up

Emote Ampoule lama

Emotes Crashed Chiller, Choose Naughty et Tree keys

Guitare Frosted Frets

Tenue Frisquette

Pioche Bourrelingot

Accessoire de dos Sac des fêtes

Planeur Paramenthe poivrée

Revêtement Contraste de Frisquette

Traînée Neige étincelante

Tenue Snoop père Noël

Accessoire de dos Jac pas frileux

Pioche Nonoss de Dogg

Basse festive de Dogg

En plus de ces cadeaux, une série de quêtes baptisée Enquête hivernale met en scène le Sergent Frimas et le Limier noir avec une série d'affaires à résoudre. Le filtre noir et blanc qui est appliqué par moment nous plonge clairement dans l'ambiance, bien que ce ne soit pas bien sérieux pour autant.

Dossier 17 : Le voyageur inconnu - Disponible

- Disponible Dossier 29 : Le trafiquant sportif - Dimanche 22 décembre à 21h00

- Dimanche 22 décembre à 21h00 Dossier 31 : Le chat cambrioleur - Mardi 24 décembre à 21h00

- Mardi 24 décembre à 21h00 Dossier 45 : Un pain un peu gonflé - Jeudi 26 décembre à 21h00

- Jeudi 26 décembre à 21h00 Dossier 50 : La banlieue dégradée - Samedi 28 décembre à 21h00

- Samedi 28 décembre à 21h00 Dossier 63 : La liste revérifiée - Lundi 30 décembre à 21h00

À cela s'ajoute une quête quotidienne pour Guff, qui est à priori la même chaque jour, à savoir obtenir 200 points de bouclier, et offre en retour 25 000 EXP. La suite des quêtes scénaristiques n'est elle pas attendue avant le mardi 14 janvier 2025, mais un objectif demandant de trouver la Grande tortue et de l'aider a tout de même été ajouté, avec comme récompensant un niveau. Notez qu'elle se déplace, mais il est facile de la repérer depuis les airs dans les zones enneigées grâce à sa verdure.

Les styles de super niveau ont eux été ajoutés pour Hope lame de l'ombre, Rose de nuit, Daigo, Jade et Kendo. Dommage pour le pauvre Nyanja. Ces apparences glacéennes, néantines (dommage que Daigo n'ait pas les cheveux rouges comme les autres) et entropiques nécessitent comme d'habitude d'atteindre le niveau 200 pour toutes les débloquer. Il ne reste donc plus que Godzilla et les récompenses allant avec, qui ne peuvent actuellement pas être obtenus dans le Passe de combat avant le 17 janvier.

Enfin, vous trouverez ci-dessous le détail des nouveautés en boutique en lien avec la Fête hivernale 2024, d'autres skins faisant évidemment leur retour quotidiennement.

Pack Mariah Carey (2 800 V-Bucks au lieu de 4 300 V-Bucks), disponible jusqu'au 1er janvier à 00h59, incluant : Mariah Mère Noël (1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Ailes angéliques ;

(1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Ailes angéliques ; Mariah Carey (1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Ailes de miel doré ;

(1 500 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Ailes de miel doré ; Emote All I Want For Christmas Is You (500 V-Bucks) ;

(500 V-Bucks) ; Micro de Mariah (800 V-Bucks). Piste musicale All I Want For Christmas Is You (500 V-Bucks), disponible jusqu'au 29 janvier à 00h59. Pack Lutin Poiscaille (1 400 V-Bucks au lieu de 2 200 V-Bucks), disponible jusqu'au 26 décembre à 00h59, incluant : Lutin Poiscaille (1 200 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Casse-écailles ;

(1 200 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Casse-écailles ; Pioche Crochets festifs (500 V-Bucks) ;

(500 V-Bucks) ; Revêtement Poisson lutin (500 V-Bucks). Emote Niche-traîneau Dogg (500 V-Bucks), disponible jusqu'au 26 décembre à 00h59. Pack Sapin Guff (1 600 V-Bucks au lieu de 2 500 V-Bucks), disponible jusqu'au 25 décembre à 00h59, incluant : Sapin Guff (1 200 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Cloche des fêtes ;

(1 200 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Cloche des fêtes ; Pioche Cadeau cogneur (800 V-Bucks) ;

(800 V-Bucks) ; Revêtement (500 V-Bucks). Pack Piaflocon l'oiseau-neige (1 500 V-Bucks au lieu de 2 200 V-Bucks), disponible jusqu'au 24 décembre à 00h59, incluant : Piaflocon l'oiseau-neige (1 200 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Fourre-neige de Piaflocon ;

(1 200 V-Bucks) - Versions Fortnite et LEGO, accessoire de dos Fourre-neige de Piaflocon ; Pioche Bâton de l'hiver (500 V-Bucks) ;

(500 V-Bucks) ; Revêtement Froid d'oiseau (500 V-Bucks). Pack Snoop Dogg Cadillac (2800 V-Bucks), disponible jusqu'au 4 janvier à 00h59, incluant : Châssis 1966 Cadillac Deville ;

Sticker Snoop emballé ;

Sticker Bleue à rayures fines ;

Sticker Blanche à rayures fines ;

Sticker LBC 1993 ;

Roues Flancs blancs SD.

