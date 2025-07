Silent Hill: Townfall, un gros changement pour son développeur No Code

Un jeu Silent Hill bien mystérieux





Oui, Silent Hill: Townfall n'est clairement pas le jeu de la franchise qui fait le plus parler de lui. Le titre a été officialisé lors de la première Transmission marquant le retour de la franchise de Konami en octobre 2022 et depuis, c'est le silence total. Sauf l'année dernière, lorsque le codéveloppeur Annapurna Interactive s'était vidé de ses talents, mais Konami avait assuré que le jeu ne serait pas impacté par ce changement.

No Code change de nom





Aujourd'hui, c'est un autre changement qui touche l'autre studio de développement de Silent Hill: Townfall, à savoir No Code. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une mauvaise nouvelle. No Code annonce qu'il se renomme en Screen Burn Interactive. Jon McKellan, fondateur et directeur créatif du studio, explique que No Code n'avait même pas de codeurs en 2015, le studio a bien évolué aujourd'hui et il voulait donc refléter ce changement avec une nouvelle identité.

Le nom « No Code » était logique en 2015. On nous disait qu'il était impossible de créer des jeux sans codeur, et nous l'avons fait quand même. Nous nous disions : « Nous ferons de grandes choses malgré les limites.» Maintenant ? Nous avons beaucoup de codeurs, qui sont des membres essentiels de l'équipe. Parmi mille autres raisons, ce nom ne fonctionne plus. Nous étions « No Code » avant que ce terme ne devienne générique pour le développement d'applications et les formations. Notre boîte mail est un vrai bazar. Nous nous sommes donc demandé : « Si nous ne sommes plus ça, que sommes-nous ? Qu'avons-nous toujours été ? » La réponse est évidente : nous sommes des téléviseurs analogiques. Des disques durs 3,5". Nostalgiques et imparfaits. Nous créons des jeux qui vous accompagnent longtemps après le générique. Des jeux qui perdurent. Comme une vieille borne d'arcade, dont l'interface est gravée à jamais dans l'écran. Et avec ça, nous ne sommes plus du No Code. Nous sommes désormais une brûlure d'écran.

Screen Burn Interactive va continuer sur sa lancée





Screen Burn Interactive va évidemment poursuivre le développement de Silent Hill: Townfall comme si de rien n'était. Le studio est réputé pour ses jeux narratifs, à savoir Stories Untold et Observation. En attendant d'en apprendre davantage sur son prochain titre, la franchise Silent Hill fera son retour dans quelques mois avec Silent Hill f, que vous pouvez précommander via notre guide d'achat : BON PLAN : Silent Hill f, où le précommander sans avoir peur de la facture ?