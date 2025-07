Keiichiro Toyama (Silent Hill) travaille déjà sur un nouveau jeu, malgré un récent échec

Keiichiro Toyama est surtout connu pour avoir réalisé le premier jeu de la franchise Silent Hill, qui a marqué toute une génération de joueurs. Un survival-horror culte qui va avoir droit à un remake par Bloober Team, mais de son côté, Keiichiro Toyama a œuvré sur d'autres licences comme Forbidden Siren et Gravity Rush, avant de fonder Bokeh Game Studio. L'équipe japonaise a lancé le 8 novembre dernier Slitterhead, un jeu d'action-aventure pour le moins atypique.

Slitterhead n'est pas un succès commercial





Malheureusement, Slitterhead n'a pas rencontré le succès attendu par Bokeh Game Studio. À l'occasion d'une exposition exhibant les concept arts du jeu, Famitsu s'est entretenu avec Keiichiro Toyama, Miki Takahashi et Keisuke Yoneyama. Le directeur du jeu avoue qu'il voulait « créer un titre plus vendeur, car cela faciliterait les choses par la suite », mais finalement, Slitterhead est déjà considéré comme un jeu culte par quelques fans. Il explique que la promotion n'a pas rendu service au jeu, les joueurs se demandant s'il s'agissait d'un jeu d'horreur ou d'action.

Keiichiro Toyama développe un nouveau. D'horreur ?





Bokeh Game Studio espère que les ventes vont se poursuivre au fil des mois, mais le studio garde la tête haute et Keiichiro Toyama annonce qu'il a débuté le développement de son prochain jeu. Un titre encore bien mystérieux, mais qui ne sera pas une suite à Slitterhead, les développeurs voulant « faire des choses variées, notamment des projets plus légers inspirés des jeunes générations ». Eh oui, le concepteur a 55 ans et envisage de passer le flambeau à la génération suivante.

Entre les cauchemardesques Forbidden Siren et les colorés Gravity Rush, Keiichiro Toyama a déjà fait un grand écart, qu'il pourrait reproduire avec le prochain jeu de Bokeh Game Studio. Mais il faudra patienter avant de découvrir ce titre.