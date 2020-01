Masahiro Ito (Silent Hill) travaille sur un nouveau jeu

Si le nom de Masahiro Ito ne vous parle pas, vous connaissez sans doute le monstre le plus connu qu'il a créé : Pyramid Head. Oui, le Japonais est un ancien de la Team Silent de Konami, studio derrière les premiers Silent Hill, et Masahiro Ito a conçu le design certaines créatures des quatre premiers opus.

I'm working on a title as a core member. I hope the title won't be cancelled. — 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) January 4, 2020

Désormais artiste indépendant, Masahiro Ito continue de concevoir des créatures horrifiques et dérangeantes, il a notamment participé à NightCry avec d'autres grands noms de l'horreur japonais. Actif sur Twitter, l'artiste a ainsi dévoilé il y a quelques heures qu'il travaille actuellement sur un nouveau jeu, en tant que membre important du développement, et croise les doigts pour qu'il ne soit pas annulé. Car oui, Masahiro Ito n'est pas aidé et partage par exemple régulièrement des visuels qu'il avait créés pour un jeu d'horreur et de science-fiction en Russie, développé à l'époque (entre 2008 et 2010) par Sony Interactive Entertainment.

Pour le moment, Masahiro Ito ne peut évidemment pas en dire davantage sur ce nouveau projet. Espérons qu'il soit davantage au niveau des quatre premiers Silent Hill que de Metal Gear Survive, sur lequel a également travaillé le designer nippon.