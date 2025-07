Le dernier jeu des créateurs de Metroid Dread est un énorme échec

Un développeur espagnol réputé





MercurySteam a un C.V. pour le moins impressionnant. Le studio espagnol est à l'origine de Clive Barker's Jericho, des Castlevania: Lords of Shadow, de Metroid: Samus Returns et plus récemment de Metroid Dread, un excellent opus en 2D pour la Nintendo Switch. Il vient de lancer en mai dernier Blades of Fire, un jeu d'action et d'aventure édité par 505 Games, qui est un énorme échec.

Digital Bros, la maison mère de 505 Games, vient de dévoiler son bilan financier et évoque le cas du jeu de MercurySteam. Selon la firme, Blades of Fire « a enregistré des résultats inférieurs aux attentes du groupe, malgré des critiques globalement positives de la part de la presse spécialisée et des joueurs ». Le jeu a une moyenne de 71/100 sur Metacritic, ce n'est pas mauvais, mais c'est loin d'être excellent. Les testeurs avaient souligné l'originalité de ses mécaniques de gameplay et ses combats, mais le jeu était trop répétitif et manquait de finition.

Digital Bros s'attend désormais à des pertes d'au moins 10 millions d'euros suite à cet échec commercial. Cependant, l'éditeur ne blâme pas MercurySteam, mais explique que « cela confirme les difficultés rencontrées par la plupart des concurrents du secteur pour attirer les consommateurs vers de nouveaux titres, en particulier lorsque ceux-ci ne sont pas soutenus par une marque établie et une communauté de joueurs fidèles ». En clair, il est compliqué de lancer une nouvelle franchise sur le marché. Chose insolite, Ubisoft justifiait quant à lui l'échec de Star Wars Outlaws par la perte de popularité de la franchise.

Il faut dire que la communication autour de Blades of Fire était un peu compliquée. Officialisé en tout début d'année, le titre s'est fait discret jusqu'à la semaine précédant sa sortie, avec une démo gratuite sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Visiblement, cela n'a pas aidé à mettre en lumière le titre, qui est exclusif à l'Epic Games Store sur ordinateurs.

