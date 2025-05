Blades of Fire : le nouveau jeu des développeurs de Metroid Dread s'offre une démo

MercurySteam (Castlevania: Lords of Shadow, Metroid Dread) lancera dans quelques jours seulement son prochain jeu, Blades of Fire. Un jeu d'action et d'aventure dévoilé en début d'année seulement, la campagne marketing est rapide et il faut bien avouer que les vidéos de gameplay dévoilées ces dernières semaines (à voir sur la seconde page) ne vendent pas du rêve. Blades of Fire a l'air techniquement daté, mais côté gameplay, il devrait proposer des mécaniques intéressantes.

Comme il ne faut jamais se fier aux apparences, MercurySteam vient de lancer une démo de Blades of Fire, à télécharger gratuitement sur PC (Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Voici ce qu'il faut savoir sur cette version d'essai :

Découvrez le début du jeu Blades of Fire dans cette démo : forgez vos premières armes, plongez dans son système de combat unique, affrontez un gigantesque troll et commencez à percer les mystères du voyage d'Aran. Votre progression pourra être transférée vers la version complète du jeu grâce à votre fichier de sauvegarde. Avant de commencer la démo, gardez ces quatre conseils en tête : Dans le monde de Blades of Fire, vous ne pourrez récupérer aucune arme. C'est à vous de forger les vôtres, à votre manière. Maîtrisez les secrets de la forge, et nul ne pourra vous égaler sur le champ de bataille.

Vos armes s'usent au combat. Soyez attentif à leur efficacité, car elle diminue avec l'usure. Utilisez-les à bon escient, et prévoyez toujours des options de secours dans votre inventaire.

Le combat est éprouvant. Adoptez une posture défensive pour récupérer plus rapidement. Cette technique appelée le « Souffle du défenseur » est cruciale si vous voulez survivre.

Écoutez bien Adso ! Il vous sera d'une aide précieuse tout au long de votre périple. Rappelez-vous : cette démo ne fait qu'effleurer tout ce que Blades of Fire a à offrir. L'aventure complète vous fera découvrir un monde incroyablement riche !

La date de sortie de Blades of Fire est fixée au 22 mai 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.