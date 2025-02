Blades of Fire : MercurySteam fait parler l'acier avec son nouveau jeu d'action-aventure très prometteur

Avant même la sortie de Metroid Dread fin 2021, le studio espagnol MercurySteam avait annoncé avoir signé un partenariat d'édition avec 505 Games pour un projet de dark fantasy à la troisième personne qui s'est ensuite fait connaître sous le nom de code Project Iron. Jusqu'à il y a encore quelques jours, c'était encore son intitulé sur les réseaux, avant que le teasing entourant sa révélation le nomme Blades of Fire et nous donne rendez-vous ce jeudi soir pour le présenter au cours de l'IGN Fan Fest. Le studio n'a pas fait les choses à moitié, car tous les détails concernant la commercialisation du jeu ont été dévoilés, sa sortie étant prévue pour dans seulement trois mois. Autant dire qu'avec une telle promotion express, la première impression devait être bonne auprès du public. Si comme nous vous aviez aimé les Castlevania: Lords of Shadow, alors elle devrait être assez positive.

Blades of Fire sortira le 22 mai 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Epic Games Store) au prix de 59,99 € sur consoles, voire dès 53,99 € en le précommandant sur le Microsoft Store et pour les abonnés au PlayStation Plus sur le PlayStation Store. Sur ordinateurs, le tarif de base est de 53,99 €, avec une remise de prélancement le faisant passer à 48,59 € sur l'EGS. Des bonus sont évidemment proposés pour encore plus inciter les joueurs à se le procurer day one.

Bonus de précommande : pack Aventurier La tenue de paladin de Fer d'Aran.

La tenue de seigneur de l'Acier d'Aran.

La tête de marteau de l'hysope.

Des matériaux supplémentaires pour forger.

Concernant l'intrigue et les mécaniques de jeu, vous trouverez les premiers détails connus ci-dessous. Des visuels sont quant à eux disponibles en page suivante.

FORGEZ VOTRE LÉGENDE Découvrez une nouvelle aventure d'action développée par le studio primé MercurySteam, où vous forgez vos armes et affrontez de redoutables ennemis dans un système de combat unique. Rejoignez Aran de Lira dans sa quête pour découvrir son véritable destin ! CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES LE MÉTAL DIVIN - Vous incarnez Aran de Lira, fils ainé du gardien du roi. La reine Néréa a lancé un sort transformant l'acier en pierre. Seule son effroyable armée peut manier le métal divin, capable de briser toutes les autres lames.

- Plus de 50 types d'ennemis : gardes de la Reine, créatures, morts-vivants, etc. Chaque ennemi a son propre style, ses armes et armures. UN MONDE MYSTÉRIEUX - La mission d'Aran et Adso est périlleuse. L'objectif est clair et leur chemin, semé d'embûches et de mystères, les mènera dans des lieux épiques comme d'immenses châteaux et des palais labyrinthiques. Vous ne saurez que ce que vos héros savent ; vous devrez compter sur votre intuition et votre courage.

Enfin, voici une déclaration de Neil Ralley, président de 505 Games :

Le savoir-faire de MercurySteam en matière de création de jeux uniques et appréciés n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous sommes ravis de nous associer à eux sur Blades of Fire. Leur système de jeu qui transforme la personnalisation des armes en une expérience de combat exceptionnelle est stupéfiant, tout comme leur engagement à raconter la meilleure histoire possible. Nous avons hâte de la partager avec le monde.

