Styx: Blades of Greed, le gobelin voleur de Cyanide va revenir s'infiltrer dans nos machines

La Nacon Connect 2025 de ce jeudi n'aura pas ravi que les fans de Lovecraft. En effet, le développeur de Call of Cthulhu qu'est Cyanide y a dévoilé un quatrième jeu dans l'univers de Of Orcs and Men, une troisième aventure en solo pour le voleur gobelin qui après Styx: Master of Shadows en 2014 et Styx: Shards of Darkness en 2017 va faire son retour cette année dans Styx: Blades of Greed. La formule mêlant infiltration, action et stratégie sera couplée à une progression à la manière des metroidvania à travers plusieurs environnements, mettant cette fois notre protagoniste en quête de Quartz. Sa première bande-annonce plante le décor et la trame, mais il faudra patienter pour voir à quoi ressemble le gameplay.

Vous trouverez ci-dessous les premiers détails de cette aventure, qui s'inscrira dans la lignée de ses prédécesseures, en provenance de Steam :

Vous incarnez Styx, un gobelin fourbe à l'humour caustique devenu maître dans l'art de l'infiltration. Votre objectif ? Mettre la main sur du Quartz, la ressource la plus précieuse — et dangereuse — dans un monde au bord de la guerre entre elfes, humains et orques. Styx: Blades of Greed reprend la formule éprouvée des deux premiers opus et la perfectionne en plaçant la liberté et la créativité au cœur de l'expérience. Explorez de vastes environnements verticaux et maîtrisez de nouveaux outils et pouvoirs. Que vous découvriez Styx pour la première fois ou que vous soyez un fan de la première heure, il n'a jamais été aussi réjouissant d'être cupide ! De pion à patron, pas mal l'évolution ! Fini les missions pour les autres, notre célèbre peau-verte poursuit cette fois son propre objectif en prenant la tête de son propre équipage. À bord de son zeppelin, Styx et son escouade chassent une nouvelle source de pouvoir mystérieuse : le Quartz. Au gré de vos pérégrinations malhonnêtes, vous rencontrerez de vieilles connaissances ainsi que de nouveaux personnages hauts en couleur, tout en déjouant les pièges de l'Inquisition. Cette aventure marque les prémices de la Grande Guerre et de la création de la Main Noire, le groupe de mercenaires au cœur des évènements d'Of Orcs and Men. L'infiltration est un art, la dague un pinceau Tout bon vol se prépare ! Fabriquez vos armes et vos potions avant de vous lancer dans votre prochain mauvais coup. Un large éventail de compétences s'offre à vous : retrouvez le clonage et l'invisibilité grâce à vos pouvoirs d'ambre. Maitrisez le contrôle mental et le ralentissement du temps, acquis grâce au Quartz. Chaque situation est un puzzle d'infiltration que vous pouvez résoudre de nombreuses manières différentes. Malgré sa petite taille, Styx peut compter sur son agilité, son esprit affûté et son humour acerbe pour se sortir des situations les plus périlleuses. Oh ? Vous avez le coup de dague un peu léger ? Qui sommes-nous pour juger... Pas vu, pas pris ! Un monde fantastique vous attend, si vous volez au-dessus des lois Parcourez librement trois vastes environnements ouverts : le Mur qui marque la frontière du monde des hommes, le luxuriant village orque de l'Aube Turquoise et les Ruines de la capitale elfe d'Akenash. Volez dans les airs avec votre paravoile, atteignez des lieux inaccessibles en un éclair grâce à votre grappin, et escaladez d'immenses parois avec vos griffes. Exploitez la verticalité des environnements pour atteindre vos cibles. Chaque nouvel outil débloqué vous ouvre des zones jusqu'alors hors d'atteinte dans une progression de type Metroidvania.

Si vous êtes déjà impatients de retrouver cet anti-héros, sachez que Styx: Blades of Greed est prévu pour cet automne sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez actuellement vous procurer Styx: Shards of Darkness en promotion à seulement 2,59 € chez Gamesplanet.