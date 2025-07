Terminator 2D: NO FATE repoussé pour une étonnante raison, la nouvelle date de sortie dévoilée

Terminator en 2D





En début d'année, l'éditeur Reef Entertainment dévoilait Terminator 2D: NO FATE, un jeu d'action rétro à défilement horizontal développé par Bitmap Bureau, un studio spécialisé dans ce genre. Comme son nom l'indique, le jeu se basera sur le film Terminator 2 : Le Jugement dernier permettra d'incarner Sarah Connor et le T-800, mais également John Connor. Attendu au tout début du mois de septembre, Terminator 2D: NO FATE prend un peu de retard.

Quand sortira Terminator 2D: NO FATE ?





Reef Entertainment annonce dans un communiqué publié sur X/Twitter que la date de sortie de Terminator 2D: NO FATE est désormais fixée au 31 octobre 2025, le jour d'Halloween. Les joueurs vont devoir patienter deux mois supplémentaires avant de mettre les mains sur le jeu, mais pourquoi ? L'éditeur précise que ce délai va permettre à Bitmap Bureau « de peaufiner les dernières améliorations du patch de lancement », mais ce n'est pas la raison principale.

Pourquoi Terminator 2D: NO FATE a-t-il été repoussé ?





Non, si Terminator 2D: NO FATE est en retard, c'est à cause de ses versions physiques. Reef Entertainment explique que « la coordination et la fabrication de la version physique ont été un processus plus long que prévu ». Les éditions Day One et Collector mettent visiblement un peu plus de temps à être fabriquées, l'éditeur a donc décidé de reporter la sortie pour que tous les joueurs puissent profiter du jeu en même temps, que ce soit via une édition physique ou numérique.

Que contiendra Terminator 2D: NO FATE - Collector's Edition ?





Il faut dire que la Collector's Edition de Terminator 2D: NO FATE est généreuse, elle inclura le jeu, un manuel en couleur, deux affiches en tissu, une jaquette réversible, une pièce de collection en métal de 25 mm, un artbook, un folioscope (flip book), un steelbook, un presse-papiers et une boîte collector. Vous pouvez précommander Terminator 2D: NO FATE – Collector's Edition pour PS4, PS5, Xbox Series X et Switch 1 à partir de 104,99 € sur Amazon et Leclerc.