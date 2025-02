Terminator 2D: NO FATE officialisé, retour en 1991 avec ce jeu rétro

L'information avait fuité en tout début d'année, mais c'est désormais officiel, Reef Entertainment dévoile aujourd'hui Terminator 2D: NO FATE. L'éditeur a cette fois confié le développement à Bitmap Bureau, déjà derrière les jeux rétro Xeno Crisis, Final Vendetta et Battle Axe. C'était pour rappel Teyon qui avait accouché de Rambo: The Video Game et Terminator: Resistance pour Reef Entertainment, avant de créer RoboCop: Rogue City avec Nacon. Les deux premiers jeux étaient loin d'être des chefs-d'œuvre, Bitmap Bureau doit se démarquer.

Le développeur évoluera ici en terrain connu, Terminator 2D: NO FATE sera un jeu d'action rétro à défilement horizontal et en pixel art, la première bande-annonce ci-dessus nous met dans l'ambiance. Le titre est basé sur Terminator 2 : Le Jugement dernier, avec du contenu inédit, le jeu sent bon les années 80 et 90. Terminator 2D: NO FATE permettra d'incarner Sarah Connor et le T-800 dans le présent au fil de diverses missions, tout en échappant au T-1000. Mais nous aurons également des séquences dans le futur avec John Connor, qui mène la résistance contre Skynet pendant la guerre contre les machines.

La date de sortie de Terminator 2D: NO FATE est fixée au 5 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Une Day One Edition physique inclura le jeu, un manuel en couleur, une affiche en tissu, une jaquette réversible et une pièce de collection en métal de 25 mm. Une Collector's Edition rajoutera quant à elle un artbook, un folioscope (flip book), un steelbook, une autre affiche en tissu, un presse-papier et une boîte collector.

En attendant le lancement des précommandes, notamment sur Amazon, vous pouvez retrouver Terminator 2 : Le jugement dernier en Blu-ray 4K Ultra HD à 14,99 € sur Amazon et Fnac.