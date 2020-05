Fortnite : un concert surprise de Diplo (Major Lazer) a eu lieu cette nuit, n'est pas Travis Scott qui veut

Epic Games a mis le paquet la semaine dernière sur les concerts de Travis Scott, et il a eu raison. L'évènement à la production extrêmement soignée à attirer tous les curieux, et pas que les fans du rappeur, réunissant pas moins de 27,7 millions de spectateurs uniques sur l'ensemble des cinq représentations.

Les développeurs ont d'autres idées du genre en tête, et une d'entre elles a été appliquée dès cette nuit. Le mode Fête Royale a été lancé plus tôt cette semaine et permet de s'amuser sur la carte avec des expériences inédites, loin des bastons et de la construction du Battle Royale. En plus de nombreux mini-jeux, c'est carrément un concert surprise de Diplo, DJ du groupe Major Lazer, qui a été diffusé. Il fallait cependant veiller tard pour l'apprécier en direct, car il n'a été annoncé qu'à 2h30 pour un début à 3h00...

Pas de quoi se ronger les sangs si vous l'avez manqué : l'évènement n'avait rien à voir avec Astronomical en termes de qualité, une vidéo pré-enregistrée de Diplo était simplement diffusée sur un écran fixe autour d'une scénographie à peine travaillée. Pendant vingt minutes, il a enchaîné les moshpits et les meilleurs titres de son groupe, entrecoupés de « put your hands up », « I love you guys » et « 1, 2, 3, let's go ». Il a même proposé un remix inédit de Lay Your Head On Me pour les connaisseurs. Bref, rien de folichon, surtout si vous n'êtes pas sensible aux productions du monsieur.

Le partenariat entre Fortnite et Major Lazer ne date pas d'aujourd'hui, une collaboration pour une skin et des emotes ayant déjà eu lieu l'année passée. D'ailleurs, ce contenu spécial est temporairement dans la boutique. Il y a même du merch bien réel avec un pull, deux tee-shirt et un bandana pour célébrer cette sauterie pourtant bien oubliable. Vous l'aurez compris, nous sommes loin du niveau des concerts de Travis Scott la semaine passée, mais l'initiative reste sympathique, et Fortnite ne pourrait pas atteindre des sommets à chacun de ses évènements du genre.