Fortnite : un concert interactif de Metallica et une compétition en approche pour les fans du groupe

Fortnite Festival a accueilli sa Saison 4 ayant comme vedettes les quatre membres du groupe Metallica, une collaboration qui dépasse le simple cadre du jeu de rythme et se retrouve également dans l'expérience principale du Battle Royale. En effet, outre le tee-shirt de Mâchefer présent depuis le début du Chapitre 5 - Saison 3 : Débridé lancé fin mai, la mise à jour 30.10 a ajouté une guitare Ride the Lightning en guise d'arme, mais aussi une Île du butin défiée à Metallica. Cela s'accompagne de quêtes avec un écran de chargement et une emote en guise de récompenses, nécessitant pour le premier de compléter un poster. Actuellement, toutes ne sont pas encore actives et il reste deux semaines pour tout accomplir. Une Coupe Metallica va elle avoir lieu ce mardi 18 juin, avec en jeu une emote pour le top 2 600. Rien de bien fou, mais au moins vous ne raterez rien si vous ne pouvez pas participer, organiser ça en pleine semaine n'étant pas vraiment une super idée malgré l'horaire de 19h00 à 22h00 localement. Enfin, une expérience musicale intitulée Metallica : Fuel. Feu. Fureur. sera organisée le week-end prochain sur différents créneaux via un mode temporaire, de quoi ravir les fans du groupe. Une bande-annonce met en avant toutes les nouveautés, même celles dans Rocket Racing et les skins du groupe dans leur version LEGO.

Au passage, les premiers bonus des quêtes hebdomadaires sont désormais disponibles, de même que les Super Styles Fluo, Néon et Fantôme virtuel pour La Machiniste, Écumeuse fluo, Mâchefer, Scarr reine du ring et Mégalo Don, nécessitant de monter jusqu'au niveau 200 pour tout débloquer. Hélas, Pilepois et l'Armure assistée T-60 de Fallout n'y ont pas droit. Vous noterez aussi que le lac central a été asséché.

Pour ne pas changer, vous trouverez tous les détails communiqués par Epic Games ci-dessous :

Les cloches retentissent, mais elles portent une bonne nouvelle... Les membres du groupe Metallica intronisés au Hall of Fame de Rock and Roll rejoignent Fortnite lors de la mise à jour 30.10 ! Découvrez une nouvelle expérience musicale immersive le 22 juin et une saison dédiée à Metallica dans Fortnite Festival à partir du 13 juin dans la mise à jour 30.10. Un nouveau point d'intérêt inspiré par la tournée mondiale M72 est par ailleurs ajouté au mode Battle Royale, ainsi qu'une piste Rocket Racing. METALLICA : FUEL. FEU. FUREUR. Découvrez la musique de Metallica d'une façon unique dans Metallica : Fuel. Feu. Fureur. Cette expérience à travers 6 chansons parmi les préférées des fans de Metallica propose un gameplay aussi intense que les musiques. Le maître des marionnettes vous attend... Sentez-vous cette anticipation dominatrice ? Créée par Magnopus, cette expérience « Metallica : Fuel. Feu. Fureur. » sera diffusée à six moments différents pendant deux jours : SAMEDI 22 JUIN 2024 20h00 (CEST)

23h00 (CEST) DIMANCHE 23 JUIN 2024 5h00 (CEST)

16h00 (CEST)

20h00 (CEST)

23h00 (CEST) Cette expérience sera affichée dans le menu Découvrir de Fortnite pendant 30 minutes avant chaque spectacle, vous pourrez ainsi participer même si vous arrivez en retard. Choisissez l'horaire qui vous convient le mieux et invitez jusqu'à 3 amis ! Après avoir enfin vu un de leur spectacle, vous pourrez dormir les deux yeux fermés, sans agripper votre oreiller. Écoutez les hurlements des fans et découvrez les expériences des créateurs du programme Soutenez un créateur dédiées à « Metallica : Fuel. Feu. Fureur. ». Consultez la rubrique Création de contenu pour Metallica : Fuel. Feu. Fureur. de cet article pour en savoir plus ! CRÉATION DE CONTENU POUR METALLICA : FUEL. FEU. FUREUR. Les créateurs de contenu inscrits au programme Soutenez un créateur pourront publier des vidéos de l'évènement « Metallica : Fuel. Feu. Fureur. » sur YouTube et les monétiser pendant sept jours (du 22 juin à 20h00 (CEST) au 29 juin à 20h00 (CEST)). Pendant ces sept jours, vous ne devriez pas recevoir d'avertissement de suppression. Plus d'informations : Pour monétiser le contenu de l'évènement « Metallica : Fuel. Feu. Fureur. », vous devez associer vos comptes YouTube et Soutenez un créateur.

IMPORTANT : assurez-vous de rendre votre contenu public ou non répertorié lors de sa publication sur YouTube. Si vous publiez votre vidéo en privé, vous pourriez recevoir une revendication de monétisation.

En ce qui concerne le contenu sur d'autres plateformes, veuillez vous référer aux instructions fournies par la plateforme concernée. Bien que peu probable, il est possible que votre contenu Soutenez un créateur fasse l'objet d'une revendication. Un certain délai sera nécessaire afin que YouTube la traite. Pendant ce temps, veuillez ne pas contester cette revendication. Vous ne faites pas partie du programme Soutenez un créateur ? Pas d'inquiétude, vous pourrez tout de même partager vos moments préférés de l'expérience, mais vous ne pourrez pas monétiser ce contenu sur YouTube. Remarque : pour les créateurs qui souhaitent diffuser l'évènement « Metallica : Fuel. Feu. Fureur. » sur Twitch, nous ne sommes pas en mesure d'empêcher le signalement de votre vidéo à la demande par les systèmes de détection des droits d'auteur tiers. Le meilleur conseil que nous pouvons vous donner est de désactiver les rediffusions et les clips afin d'éviter les revendications de droits d'auteur ou les suppressions. RIDE THE LIGHTNING DANS LE MODE BATTLE ROYALE Foudroyez vos ennemis avec les guitares Ride the Lightning disponibles sur l'île de Battle Royale ! Ces instruments allient musique et mobilité : créez un arc électrique dans le ciel et vos équipiers pourront le chevaucher. Pendant la chute, écrasez-vous avec puissance pour faire comprendre à vos adversaires que leur fin est proche. Vous trouverez cette guitare dans du butin au sol ou des coffres. Il y a cependant d'autres façons de s'envoler vers les cieux ! Au cours de chaque partie, l'Île du butin de Metallica percera un trou dans le ciel et émergera d'une faille. Ce n'est ni un rêve ni un mensonge. Sur cette île se trouve un lieu inspiré par la scène de la tournée mondiale M72 ! Remuez la tête devant les versions holographiques de James, Lars, Kirk et Robert pour capturer le point d'intérêt et faire apparaître une multitude de butins (dont la guitare Ride the Lightning). Au fait, vous pouvez également obtenir une emote et un écran de chargement grâce aux quêtes de Metallica sur la scène Royale ! Ces quêtes seront disponibles successivement, ainsi que d'autres éléments de Metallica, en Battle Royale jusqu'au 2 juillet 2024 à 15h00 (CEST). FAITES SONNER LA CLOCHE ! PARTICIPEZ À LA COUPE METALLICA Chevauchez la foudre jusqu'à la victoire. La Coupe Metallica en Battle Royale avec sections comblées aura lieu le 18 juin et permettra aux joueurs de tenter de gagner l'emote Coups de cloche avant qu'elle ne retentisse dans la boutique d'objets ! Obtenez cette emote en faisant partie des meilleurs joueurs de votre région. Les participants peuvent jouer jusqu'à dix parties pendant la période de trois heures de leur région. Vous pouvez consulter les horaires de l'évènement pour chaque région dans l'onglet Compétition dans le jeu. (Remarque : une fois qu'un joueur participe à un évènement compétitif de Battle Royale Chapitre 5 - Saison 3 dans une région, il sera verrouillé dans cette région pour toutes les sessions suivantes de cet évènement, ainsi que pour toutes les sessions des évènements à venir de cette saison.) L'attribution des points se fait comme suit : PLACEMENT DANS LA PARTIE Victoire royale : 62 points

2e : 52 points

3e : 45 points

4e : 40 points

5e : 35 points

6e : 30 points

7e : 28 points

8e : 26 points

9e : 24 points

10e : 22 points

11e : 20 points

12e : 18 points

13e : 16 points

14e : 14 points

15e : 12 points

16e : 10 points

17e : 8 points

18e : 6 points

19e : 4 points

20e : 2 points CHAQUE ÉLIMINATION 1 point L'emote Coups de cloche Entre autres, les participants doivent avoir activé et vérifié l'authentification à deux facteurs sur leur compte Epic et doivent avoir un compte de niveau 15 ou plus pour participer. (Vous pouvez voir votre niveau de compte dans l'onglet Carrière de Fortnite.) Les joueurs possédant un compte limité ne peuvent pas participer à la Coupe Metallica. Pour en savoir plus sur les conditions de participation, consultez le règlement officiel de la Coupe Metallica.

