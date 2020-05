Fortnite : revivez le concert de Steve Aoki, deadmau5 et Dillon Francis en vidéo

Il faudra sûrement patienter quelque temps avant de pouvoir retrouver un évènement de la trempe des concerts Astronomical de Travis Scott dans Fortnite. Mais Epic Games a tout de même des idées pour divertir sa communauté avec des évènements musicaux moins ambitieux.

Il a donné le ton la semaine dernière avec un concert surprise de Diplo (Major Lazer) à la mise en scène des plus sommaires : un écran géant, une installation sympathique pour danser et sauter partout, et c'est à peu près tout. Fortnite remet le couvert ce week-end avec deux diffusions de DJ sets de trois artistes internationaux dans son mode Fête Royale, histoire de célébrer un peu les 350 000 000 de joueurs.

Dillon Francis, Steve Aoki et deadmau5 ont ainsi pu être entendus pendant près d'une heure sur la scène principale, de 2h00 à 3h00 cette nuit, pour une succession de drops bien gras pour les deux premiers, et une représentation étonnamment plus calme pour l'homme au masque de souris. Il n'y aura pas de Tomorrowland cette année, alors les fans d'EDM peuvent au moins faire la fête dans Fortnite. Si vous voulez en profiter en direct, le couvert est remis de 20h00 à 21h00 ce samedi 9 mai dans le mode Fête Royale. Vous pourrez au passage débloquer gratuitement l'accessoire de dos Ailes de Néon, qui réagit à la musique, offert pour une simple connexion avant le 11 mai à 16h00.