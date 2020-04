Fortnite : teasing pour la Saison 3, mode Fête Royale, mini-jeu Deadpool et plus en fuite avec le patch 12.50

Fortnite vient de connaître ce qui était sûrement sa plus grosse semaine avec les concerts virtuels de Travis Scott. Il est néanmoins déjà temps pour Epic Games de revenir à des préoccupations plus traditionnelles avec sa mise à jour 12.50, déployée ce matin sur consoles et mobiles.

Comme toujours, le studio nous explique officiellement ce qui a été apporté dans le Mode Créatif et dans Sauver le Monde. Pour l'expérience coopérative, vous pouvez obtenir deux nouveaux personnages, et utiliser deux arcs inédits : le Poudrier et l'Arc à Xénon. Pour les créateurs, plusieurs correctifs ont été déployés, et de nouveaux accessoires ont été ajoutés aux galeries Slurp Swamp, Pueblo et Nature - Arbustes. Le changelog de ces deux expériences est lisible en pages suivantes.

En Battle Royale, il faut encore une fois se tourner vers les dataminers pour deviner ce que nous prépare Fortnite pour les prochains jours. Déjà, plusieurs skins, deux emotes et des apparences d'armes intègreront bientôt la boutique.



LEAK de tous les Nouveaux Skins ! (Il en manque un que j'ai oublié de mettre ????) pic.twitter.com/lvoWzjZdQp — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

Deux nouvelles emotes qui seront disponibles uniquement avec leur skin ! pic.twitter.com/mCqAfUDA6Y — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

Les nouveaux revêtements sont trop beaux.. pic.twitter.com/uachFVJ8Eu — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

Plus intéressant encore, un mode limité appelé Fête Royale va très prochainement devenir jouable. Il mettra la baston de côté aux profits de mini-jeux comme de la course d'obstacles sur terre et mer, de la chute en planeur, de la pêche entre potes et bien d'autres. Dans le cadre de cet évènement, un accessoire de dos baptisé Ailes de Néon sera visiblement offert à toute la communauté.

Mode de jeu "Papaya" ou plutôt "Fête royale" !



Voici la map et les armes ainsi que les emotes dans ce mode ! pic.twitter.com/DhbPOXrgot — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

Les ailes gratuites sont juste INCROYABLE !! pic.twitter.com/HP6uVBWKvG — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

À part ça, il semblerait qu'il soit bientôt possible d'échanger des V-Bucks contre de l'expérience, qu'un mini-jeu de ski avec Deadpool devienne accessible via les menus, et qu'un nouveau Starter Pack soit prochainement disponible.

On pourra très bientôt acheter de l'XP avec des V-Bucks ! pic.twitter.com/eZBVSUPnEG — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

LEAK du Prochain Starter Pack (Peut-être de la Saison 3) en JEU ! pic.twitter.com/05DYJKPyw8 — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

Fortnite a implémenter un mini jeu deadpool ! pic.twitter.com/GZQkT8QydU — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

Clou du spectacle, des affiches ont été découvertes dans les données du patch avec l'intitulé S13_Poster_Teasers : il s'agit très vraisemblablement de teasers pour le Chapitre 2 - Saison 3 qui apparaîtront sur la carte ! Ils montrent Miaousclé en short de bain, un requin et une maison sur une bouée.

Les premiers LEAKS de la Saison 3, les rumeurs étaient vraies !! pic.twitter.com/lLDjjGp8FG — Yanteh - French Fortnite Leaker (@Yanteh_) April 29, 2020

Les rumeurs faisaient état d'une aventure placée sous le signe de l'eau, avec peut-être un véhicule en forme de requin, tout porte à croire qu'elles avaient vu juste. Il faudra être patient : la Saison 3 de Fortnite n'est pas attendue avant le 4 juin.