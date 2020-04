Fortnite : la fin du Chapitre 2 - Saison 2 et le début de la Saison 3 repoussés

Le Chapitre 2 de Fortnite a été lancé en octobre, et son commencement a été particulièrement long. Epic Games a d'abord dû prendre le temps de consolider les nouveautés, puis faire face à des changements du côté du moteur. La Saison 1 a ainsi duré quatre mois, jusqu'à fin février, mais la Saison 2 aurait dû permettre de reprendre un rythme normal avec un terme annoncé pour le 30 avril. Finalement, il n'en sera rien.

Sans se justifier, mais le COVID-19 y est peut-être pour quelque chose, Epic Games vient d'annoncer que le Chapitre 2 - Saison 2 se terminerait finalement le 4 juin, date à laquelle la Saison 3 sera donc enfin disponible.

Bonjour à toutes et à tous ! Nous avons décidé de prolonger le Chapitre 2 - Saison 2 de Fortnite au-delà de la date initialement prévue du 30 avril. Notre objectif actuel est de lancer le Chapitre 2 - Saison 3 le 4 juin. D'ici là, nous avons prévu plein de nouveaux contenus dans la saison en cours. Nous préparons plusieurs mises à jour du jeu, qui ajouteront des expériences de jeu inédites, de nouveaux défis, des bonus d'EXP et même quelques surprises ! N'hésitez pas à consulter les réseaux sociaux de Fortnite pour connaître les dernières nouvelles de la prochaine saison et nos autres annonces. À bientôt sur l'île !

Au moins, cela vous laissera plus de temps pour compléter les objectifs du Battle Pass. D'ici là, Fortnite ne va tout de même pas chômer, et proposera son lot d'expériences et challenges originaux, et même des périodes avec des bonus d'expérience et des surprises.