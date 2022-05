Fortnite : ça sent la fin de la Saison 2 du Chapitre 3 avec la mise à jour 20.40 et le retour des armes des Détours

Epic Games prépare la fin du Chapitre 3 - Saison 2, maintenant que la bataille de Tilted Towers a été remportée par la rébellion. Les développeurs lancent aujourd'hui la mise à jour 20.40 de Fortnite avec une base des opérations à la place de la ville, et des armes des Détours font leur retour sur la carte.

Sans plus attendre, voici les nouveautés et changements apportés par ce patch 20.40 dans le mode Battle Royale de Fortnite :

SEMAINE DE LA BATAILLE DES DÉTOURS

Les Détours ne sont peut-être plus là, mais les armes des Détours, elles, sont de retour ! Lors de la semaine de la bataille des Détours, qui commence aujourd'hui et dure jusqu'au 24 mai à 14h59 (CEST), le fusil des Détours et le minigun des Détours sont réintroduits, leur permettant ainsi de contribuer une nouvelle fois au combat pour l'avenir de l'île. Vous pourrez trouver ces armes dans les coffres et sur le sol. Enfin, pour améliorer ces armes maintenant qu'il n'y a plus de parties de monstres du cube, rien de plus simple : trouvez un établi d'amélioration !

Gagnez un peu plus d'EXP en montrant à quel point vous êtes doué avec les armes des Détours : les quêtes de la semaine de la bataille des Détours sont actives pour toute la durée de la semaine thématique ! Préparez-vous pour un nouveau lot de quêtes spéciales au lancement de la prochaine quête thématique, le 24 mai à 15h (CEST).

BULLES PROTECTRICES CONTRE BALLONS

La période d'essai pour les bulles protectrices et les ballons se termine et il est désormais temps de voter ! Retrouvez des postes de financement pour choisir entre les deux objets dans tous les lieux importants. Alors, n'hésitez pas à aller voter avec vos lingots pour choisir votre objet préféré ! Le premier des deux objets à être financé à 100 % l'emportera et sera immédiatement intégré au butin !

NOUVELLES TACTIQUES UTILES DANS ZÉRO CONSTRUCTION

Avec la réintroduction des objets à feinte la semaine dernière, le taux d'apparition des objets utilitaires avait été augmenté pour une durée limitée. En mode Zéro construction, le taux d'apparition des grenades à onde de choc, des failles toutes prêtes et des chasse-pierres va rester plus important pour une durée indéterminée ! Continuez de vous battre tout en restant en mouvement.

LES V-BUCKS ACHETÉS SUR PLAYSTATION S'AJOUTENT AU PORTE-MONNAIE PARTAGÉ DE FORTNITE

À partir de la mise à jour 20.40, les V-Bucks achetés sur PlayStation peuvent être utilisés sur toutes les autres plateformes compatibles avec le porte-monnaie partagé de Fortnite (PlayStation, Xbox, PC, Android et services sur le cloud). Comme toujours, les V-Bucks gagnés sur n'importe quelle plateforme grâce au Passe de combat, aux packs de quêtes ou dans Sauver le monde sont partagés entre toutes les plateformes. Consultez notre article récent concernant le porte-monnaie partagé de Fortnite pour en savoir plus.

RÉDUCTION DE LATENCE SUR PLAYSTATION 5 ET XBOX SERIES X|S

Nous avons amélioré les performances sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S pour l'affichage en 60 images par seconde. Les joueurs peuvent désormais réduire le temps de latence des touches en choisissant le « Mode faible latence des commandes » dans les paramètres (Paramètres > Jeu > Options de jeu supplémentaires). Le mode faible latence des commandes est activé par défaut.

PLAYSTATION 5 - CHANGEMENT D'ACTIVATION DU MODE 120 IPS DANS FORTNITE

Il est désormais plus facile pour les joueurs de PS5 d'activer le mode 120 IPS dans Fortnite.

Pour cela, les joueurs n'ont plus besoin de se rendre dans les paramètres de la console. À la place, le mode 120 IPS peut être activé de la manière suivante :

Dans Fortnite, ouvrez les paramètres depuis la barre latérale.

depuis la barre latérale. Sélectionnez Graphismes .

. Définissez le mode 120 IPS sur Oui .

sur . Sélectionnez Appliquer.

Remarque : l'option 120 IPS n'apparaîtra pas si votre téléviseur ou votre dispositif d'affichage est incompatible avec les 120 IPS.

CHANGEMENT DU SERVEUR DU MOYEN-ORIENT

Les options pour les serveurs du Moyen-Orient ont changé. Afin que tous les joueurs de la région puissent jouer dans les meilleures conditions, ce paramètre est de nouveau réglé sur Auto si vous aviez manuellement choisi le Moyen-Orient comme région.

Cela signifie que certains joueurs qui se connectent normalement sur les serveurs du Moyen-Orient se connecteront désormais en Europe ou en Asie. Pour ceux qui participent aux compétitions, assurez-vous de bien consulter les horaires dans l'onglet Compétition pour savoir à quelle heure commencent les coupes.

Les joueurs peuvent retourner sur la région du Moyen-Orient s'ils le souhaitent, mais cela a de fortes chances d'engendrer un ping élevé.

REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS

L'option Combler en Arène a été activée.

Les armes réintroduites lors de la semaine de la bataille des Détours ne sont pas disponibles dans les modes compétitifs.

Le vainqueur du choix entre la bulle protectrice et le ballon ne sera pas disponible dans les modes compétitifs.

CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS

Correction d'un problème qui faisait que certains joueurs ne recevaient pas les notifications sociales s'ils étaient dans une partie dans un groupe avec un autre joueur.

Correction d'un problème qui faisait que l'interface du lance-missiles Anvil ne s'affichait pas.