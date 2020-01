Fortnite : le Chapitre 2 - Saison 2 repoussé, la faute à l'arrivée d'un nouveau moteur physique

L'hégémonie de Fortnite sur les Battle Royale et les jeux en ligne du moment est pour beaucoup due à son hyperactivité, et ses mises à jour hebdomadaires qui renouvelaient souvent l'expérience.

Epic Games s'est calmé depuis le lancement du Chapitre 2, avec des patchs moins fréquents et une Saison 1 qui commence à durer. Elle aurait dû se terminer au début du mois de février, mais au final, la Saison 2 ne sera disponible que le jeudi 20 février. En cause, un changement majeur qu'apportera très bientôt la mise à jour 11.50, à savoir l'intégration du moteur physique Chaos qui risque bien d'avoir besoin d'être peaufiné pour être utilisé au maximum de ses capacités. Une fois qu'il sera maîtrisé, les interactions entre les personnages et le décor devraient pouvoir être améliorées sur bien des points.

Notez qu'il s'agit bien d'un moteur physique, et non graphique, ne vous attendez pas à une refonte de l'univers Fortnite dans quelques jours.

Chère communauté de Fortnite, À compter de la mise à jour 11.50, qui sera disponible début février, Fortnite passera au moteur physique Chaos de l'Unreal Engine. Au lancement, notre objectif est de faire en sorte que ce changement n'affecte pas l'expérience de jeu de Fortnite. Il y aura certainement quelques accrocs, alors nous allons commencer par des tests auprès d'un petit groupe de joueurs. Nous allons activement examiner les retours et procéder à des améliorations au fil du temps. Du fait de l'ajout de la mise à jour 11.50, le lancement du Chapitre 2 - Saison 2 a été décalé au jeudi 20 février. Le Chapitre 2 - Saison 2 proposera ------- avec plusieurs -------. Mais il est encore trop tôt pour vous révéler tous les secrets de la prochaine saison… Avant la fin de celle-ci, nous ajouterons de nouveaux défis d'Ultime effort ainsi qu'un nouvel évènement de deux semaines. Suivez les réseaux sociaux de Fortnite pour connaître tous les détails dès leur publication ! - L'équipe Fortnite

Qu'importe, Epic Games nous tease tout de même du lourd pour le Chapitre 2 - Saison 2 de Fortnite, et il nous tarde de savoir de quoi il s'agit. En attendant, un évènement de deux semaines devrait conclure la Saison 1 comme il se doit.