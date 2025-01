Fortnite OG : la Saison 2 du Chapitre 1 rajoutera dès son lancement ce que tous les joueurs attendent

La fin de ce mois de janvier va marquer plusieurs changements au sein de Fortnite, puisque d'un côté l'évènement avec Godzilla (et Kong) va prendre fin sur l'île du Chapitre 6 et de l'autre c'est Fortnite OG qui va aller de l'avant. Lancée en décembre dernier, l'expérience à l'ancienne (mais pas trop non plus) propose depuis un environnement de jeu semblable à ce que les joueurs de 2017 ont pu connaître à l'époque. Contrairement au Battle Royale principal, cette Saison 1 a donc duré un peu moins de deux mois et va se conclure comme prévu ce vendredi 31 janvier à 9h30. Même s'il n'y a pas trop matière à teaser, Epic Games a diffusé la semaine dernière l'illustration principale de la Saison 2 et vient de partager sa carte.

Outre l'attendu retour de Tilted Towers, qu'il est déjà possible de visiter dans Fortnite Recharge sur la carte Expédition, le visuel nous montre ce que devraient être les skins du prochain Passe OG. Si la Saison OG du Chapitre 4 fin 2023 avec permis aux joueurs d'acquérir la Chevaleresse spectrale, c'est cette fois un remix du Chevalier Noir d'origine que nous pourrons donc avoir, qui semble d'ailleurs bien mieux que son prédécesseur, à voir de face. Près de lui, nous voyons une version alternative de l'Experte des Câlins, dont l'apparition remonte justement à la Saison 2 de 2018. Malgré la présence de nombreux autres joueurs, nous pouvons donc supposer que le troisième personnage en planeur sera donc la troisième tenue proposée, mimant ce qui a été fait avec le premier Passe OG. Il s'agirait alors d'une version alternative de la Soldat à Facettes, dont les couleurs dominantes seraient le blanc et le rose.

Avec le retour en boutique des skins de 2017 auparavant exclusives, la question se pose tout de même si celles du tout premier Passe de Combat vont d'une manière ou d'une autre revenir par la suite, ce qui créerait vraiment un précédent. Il ne serait d'ailleurs pas surprenant que la « Boutique de la saison OG » fasse son retour en proposant cette fois l'Écuyer Bleu et la Chevaleresse, qui étaient les deux autres tenues du Battle Pass de l'époque, à moins qu'elles soient conservées pour un éventuel futur rerun du Chapitre 1 - Saison 2, puisque Fortnite OG est là pour rester. Bref, wait & see.

Quant à la map, c'est donc sans trop de surprise que nous retrouverons également Junk Junction, Haunted Hills, Snobby Shores et Shifty Shafts en guise de nouveaux points d'intérêts, venant davantage urbaniser les décors, ce qui sera assurément plus amusant. Notez que ces ajouts n'étaient apparus sur l'île que le 18 janvier 2018, tandis que la Saison 2 (C1S2) avait été lancée le 14 décembre 2017. Il n'y aura donc pas d'attente, ce qui est tant mieux. Si jamais vous n'avez pas encore terminé les quêtes Best of de la Saison 1, il vous reste donc encore quelques jours pour vous y mettre et obtenir l'EXP associée.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.