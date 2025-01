Fortnite OG : retour à Tilted Towers avec la Saison 2 du Chapitre 1, qui mise tout sur la nostalgie

En décembre dernier, Epic Games faisait définitivement revenir la carte initiale du Battle Royale de Fortnite, celle correspondant rétrospectivement au Chapitre 1, le tout à priori sans aucun lien avec la trame scénaristique post Big Bang des Chapitres 5 et 6. La Saison 1 de Fortnite OG s'est donc achevée ce vendredi matin, après que la Boutique de la Saison OG ait fait ses adieux (définitivement ?) cette nuit, elle qui avait notamment ramené l'Écumeuse Renégate et l'Aérostier. La Saison 2 a donc été lancée avec la mise à jour 33.30 (pesant 11,234 Go sur PS4) et durera à peine deux mois, jusqu'au mardi 25 mars 2025 à 8h30, soit seulement 53 jours, contre 56 pour la précédente. Le rythme devrait donc rester le même par la suite, il n'y aura pas le temps de s'ennuyer. Comme déjà évoqué dans notre précédent article, les points d'intérêt cultes d'Athena ont donc fait leur retour. Notez tout de même que le rendu in-game de la carte est bien moins terne que sur le visuel qui avait été diffusé. Quant au nouveau Passe OG, il est organisé comme le précédent avec 45 récompenses sur six pages, dont trois skins : Diva étincelante basée sur Soldat à Facettes, qui est offerte dès l'achat, la Spécialiste des câlins en guise de variante inédite de l'Experte des Câlins et le badass Chevalier conquérant remettant aux goûts du jour le Chevalier Noir. Mention spéciale à son écran de chargement ! Par ailleurs, ils disposent chacun d'un style alternatif : Diva de la danse, Spécialiste des câlins polaires et Chevalier conquérant doré. Le prix est toujours de 1 000 V-Bucks, donnant là encore de l'intérêt au Club de Fortnite.

Du côté des quêtes, sans problème d'interface cette fois, un Best of de la Saison 2 a donc fait leur apparition, offrant à nouveau 20 000 EXP par objectif réalisé, de quoi motiver à lancer au minimum quelques parties. Comme pour la Saison 1, en plus des dix déjà disponibles, une Face B sera ajoutée par la suite, le 4 mars à 15h00. Bien que certains leakers / dataminers aient évoqué la présence de quatre défis secrets, rien ne s'est produit en réalisant les conditions requises partagées, donc jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a pas. Le système de quêtes d'étape a lui encore une fois été modifié et simplifié d'une certaine manière, puisque nous n'avons plus que cinq objectifs rapportant chacun 10 000 EXP une fois terminés, qui sont remplacés par d'autres à mesure de leur complétion. Clairement, tout ce qui faisait leur charme a été retiré... Et si vous remportez une partie, le planeur Parapluie Cœur de dragon vous sera offert.

Enfin, et cela montre bien l'importance de cette expérience, l'écran d'accueil avec les tuiles qui venait d'être actualisé lors du lancement de la Saison 7 de Fortnite Festival a été remplacé par le visuel de ce Chapitre 1 - Saison 2 avec Tilted Towers. Vous trouverez ci-dessous les autres détails communiqués par Epic Games.

Saisissez votre planeur et sautez du bus de combat avec l'arrivée de Fortnite OG : Chapitre 1 - Saison 2. Cette saison reprend certains lieux-dits particulièrement populaires de la saison d'origine, comme Tilted Towers et Shifty Shafts ! Il est temps de combattre les fantômes du passé. Relevez le défi avec du nouveau butin aux airs de déjà-vu, dont la bombe boogie-woogie ou le minigun. Le Chapitre 1 - Saison 2 commence aujourd'hui et prend fin le 25 mars 2025. AFFRONTEZ LES DÉMONS DU PASSÉ - POINTS D'INTÉRÊT DU CHAPITRE 1 - SAISON 2 Le Chapitre 1 - Saison 2 réintroduit des points d'intérêts du Chapitre 1 - Saison 2 d'origine. Snobby Shores risque une fois de plus de causer des problèmes de voisinage chez vos adversaires ! Voici les lieux qui reviennent sur le devant de la scène : TILTED TOWERS Avouez, c'est le premier endroit où vous allez atterrir. Composé de gratte-ciels imposants, Tilted Towers regorge de coffres, mais aussi de dangers ! Restez à couvert et trouvez de l'équipement dans les nombreux appartements et bureaux ou affrontez la jungle urbaine en descendant dans la rue. JUNK JUNCTION Ce paradis de ferraille est l'endroit parfait pour trouver du butin, mais prenez garde : à Junk Junction, chaque épave de voiture et chaque monticule de déchets peut abriter un ennemi caché ! Et même quand la voie sera libre, le lama de métal vous gardera à l'œil. HAUNTED HILLS Juste au sud de Junk Junction plane la menace de l'endroit le plus sinistre du Chapitre 1 - Saison 2, Haunted Hills ! Ce point d'intérêt abrite des tombes abandonnées et des caveaux en ruines, sans compter les ennemis qui s'y terrent pour vous effrayer. SNOBBY SHORES À Snobby Shores, les résidences de luxe et l'abondance de butin pourraient vous donner l'illusion d'un paradis urbain. Mais saurez-vous trouver le bunker souterrain dissimulé dans cette enclave d'opulence ? SHIFTY SHAFTS Ce n'est pas une mine comme les autres ! Descendez dans les profondeurs et explorez le dédale de tunnels qui vous attend. Les combats rapprochés de Shifty Shafts ne sont pas pour les cardiaques, mais vous aurez toujours une chance de toucher le pactole avec un bon coup de pioche ! DU BUTIN QUI VOUS FERA REPLONGER DANS LA NOSTALGIE Fortnite OG : Chapitre 1 - Saison 2 élargira les objets du butin en réintroduisant régulièrement de l'équipement du Chapitre 1 - Saison 2 d'origine : Mini potion de bouclier (disponible !) - Besoin d'un peu de protection ? Chaque dose de cette boisson vous rend 25 pts de bouclier jusqu'à ce que vous en ayez 50 !

- Passez aux carreaux. Anecdote : elle a d'abord été ajoutée en tant qu'arbalète de Cupidon avant de se transformer en arbalète tout court dans la Saison 3 ! Grenade répulsive - Propulsez-vous pour éviter une attaque imminente ou mettez fin à un combat en hauteur en envoyant valser vos ennemis pour qu'ils s'écrasent au sol ! PASSE OG DU CHAPITRE 1 - SAISON 2 Un tout nouveau Passe OG est là avec 45 niveaux de récompenses basées sur le Chapitre 1 - Saison 2 d'origine. Déverrouillez des objets inspirés par le Soldat à facettes, le Chevalier noir (des tenues du Passe de combat du Chapitre 1 - Saison 2) et l'Experte des câlins (une tenue arrivée sur la boutique d'objets pour la première fois pendant le Chapitre 1 - Saison 2). Comme pour tous les autres Passes, récupérez les récompenses du Passe OG et montez en niveau en obtenant de l'EXP dans n'importe quelle expérience de Fortnite. Le Passe OG dispose d'une seule voie qui mêle récompenses gratuites et payantes. Pour récupérer les récompenses payantes à mesure que vous gagnez de l'EXP, achetez le Passe OG pour seulement 1 000 V-Bucks ou obtenez-le via le Club de Fortnite ! 3 tenues sont comprises dans les récompenses payantes du Passe OG : Diva étincelante : elle fait miroiter son style de star. (Vous pouvez récupérer la Diva étincelante dès l'achat du Passe OG !)

: elle fait miroiter son style de star. (Vous pouvez récupérer la Diva étincelante dès l'achat du Passe OG !) Spécialiste des câlins : planification. Discrétion. Câlins.

: planification. Discrétion. Câlins. Chevalier conquérant : soyez la calamité colérique de Fatal Fields. Bien évidemment, il n'y a pas que des tenues à déverrouiller ! Le Passe OG du Chapitre 1 - Saison 2 déborde d'accessoires, que ce soit des accessoires de dos, des planeurs ou des pioches. Préparez-vous par exemple à briller en toutes circonstances avec l'accessoire de dos Sacoche scintillante, découvrez l'artisanat ursin avec le planeur Sierra câlineur et n'ayez pas peur de trancher avec la pioche Hache conquérante. Le Passe OG de cette saison dispose également de styles alternatifs déverrouillables pour chaque tenue et pour de nombreux accessoires ! Le Passe pourra être complété jusqu'au 25 mars 2025. Tilted vous attend. Rendez-vous dans la Saison 2 !

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.