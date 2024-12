Fortnite OG : retour là où tout a commencé avec la Saison 1 du Chapitre 1, mais pas sans une pointe de modernité

Si l'attraction phare de ces derniers jours a été le lancement du Chapitre 6 de Fortnite Battle Royale avec sa Saison 1 : Chasseurs de démons apportant clairement son lot de nouveautés, les joueurs nostalgiques vont pouvoir dès ce vendredi 6 décembre à 15h00 retourner sur l'île où tout a commencé, à savoir Athena, la carte du Chapitre 1, qui n'en avait évidemment pas le nom à l'époque. L'annonce de Fortnite OG effectuée le mois dernier par Epic Games ne nous avait rien montré de plus que cette map en mentionnant la Saison 1, nous laissant avec pas mal de questions et d'espoirs. Nous avons désormais une grande partie des réponses. Pour commencer, le rythme ne sera finalement pas mensuel, du moins pour ce début, mais « bimestriel » à peu de choses près puisque la Saison 2 n'arrivera pas avant le vendredi 31 janvier 2025. Il y aura donc le temps de s'amuser au sein de ces décors recréés quasi à l'identique, mais non sans quelques ajustements modernes notamment en Zéro Construction pour le confort de jeu, puisque ce mode n'existait pas à l'époque. De même, les mouvements ne seront pas ceux d'origine, mais calqueront l'expérience connue depuis le Chapitre 5 sans les récentes nouveautés. Certes ce n'est pas très « OG », mais le but des développeurs n'est sans doute pas de proposer une expérience lassante avec des mouvements datés ralentissant les parties. Un mode Classé est d'ores et déjà prévu, de même que des compétitions qui viendront s'ajouter à l'écosystème existant. Notez toutefois que seul du jeu solo ou en sections sera possible au lancement. Si nous pouvons comprendre l'absence des trios, apparus seulement début 2019 (C2S5), les duos étaient là durant la pré-saison du Battle Royale dès septembre 2017... Bref, wait & see, rien ne dit qu'ils ne seront pas ajoutés prochainement.

La question du Passe OG a elle trouvé une part de réponse, bien qu'il faudra voir comment cela évoluera à l'avenir. En effet, il n'y en avait pas à l'époque pour ce qui a ensuite été baptisé Saison 1 rétroactivement. À la place, une Boutique saisonnière ou Season Shop permettait d'acheter quatre récompenses en ayant le niveau nécessaire, tandis que deux autres étaient offertes, un fonctionnement franchement pas fou, qui a ensuite donné naissance au système de Passe de combat.

Quoi qu'il advienne par la suite, Epic Games va pour le moment proposer seulement 45 récompenses réparties sur six pages, avec trois skins disposant chacune d'un style alternatif, le tout pour 1 000 V-Bucks, soit le même tarif que les autres Passes de combat bien plus fournis, même lorsqu'il s'agissait de la Saison OG ou du Chapitre 2 : Remix, et ce sans possibilité de regagner de cette monnaie en le complétant... Si les abonnés au Club de Fortnite n'auront pas à se plaindre, difficile d'en dire autant des autres qui n'auront pas forcément d'intérêt à se le procurer, bien que cela soit toujours moins cher que pour du contenu équivalent en boutique ou les autres types de Passes existants (ceux d'évènements, Fortnite Festival et LEGO Fortnite avec une unique tenue).

Et pour en revenir aux tenues, il s'agit de nouvelles versions de celles de l'époque, puisque la Rebelle renégate reprend les bases de l'Écumeuse Renégate et l'Aérostier bombardeur celles de... l'Aérostier. Les joueurs à l'ego mal placé n'appréciant pas que des personnes n'ayant pas joué au bon moment puissent obtenir les mêmes skins qu'eux doivent donc se réjouir. À priori, Epic va donc juste proposer des remixes. De toute manière, il n'y avait pas de collaborations avant le Chapitre 2 (C2S3) et peu d'apparences directement liées à l'intrigue, donc rien de bien dérangeant au final. Notez que le Commandant au crâne est lui repris du Soldat au Crâne que nous avons encore vu récemment en boutique et qui est basé sur Jonesy.

Ce n'est pas avant la Saison 3 (C1S3) qu'un nombre de sept skins est devenu la norme dans un Passe de combat, donc rien ne dit que le contenu proposé dans les Passes OG n'évoluera pas en conséquence. Reste aussi à savoir ce qu'il se passera une fois les dix saisons passées côté récompenses, puisqu'il va sans dire qu'avec une expérience se voulant permanente, un retour à zéro est inévitable à moins d'une (mauvaise) surprise. Et si le rythme reste d'environ deux mois, le retour à cette Saison 1 de Fortnite OG se ferait donc dans 20 mois, soit bien après la durée de 18 mois avant un possible retour en boutique du contenu. À voir s'ils seront alors revendus tels, mais nous avons le temps. Notre interrogation quant aux évènements tient elle toujours, mais là encore ce ne serait pas pour tout de suite s'ils devaient revenir.

Vous trouverez les détails tels que communiqués par Epic Games ci-dessous :

Vous sautez tête la première du bus de combat, au-dessus de cette île immense qui s'offre au regard. Vous déployez votre planeur, un parmi tant d'autres, jusqu'à atterrir sur un toit. Vous démolissez un mur, trouvez un fusil, buvez une potion de bouclier. Maintenant, place au combat. Place à la survie. Nous remontons jusqu'au premier jour de la première saison pour renouer avec les débuts de Fortnite Battle Royale ! Grâce à Fortnite OG, vous y avez désormais accès à tout moment. Explorez la carte originale, ramassez le butin original et revivez le gameplay original dans Fortnite OG Chapitre 1 - Saison 1, disponible le 6 décembre !

IL EST DE RETOUR... POUR DE BON Pour commencer, Fortnite OG proposera les saisons du Chapitre 1 l'une après l'autre afin de recréer les sensations de l'époque, jusqu'aux modifications du butin et à l'ajout des nouvelles fonctionnalités. Les saisons de Fortnite OG seront plus courtes que celles de Battle Royale : ainsi, la Saison 1 prendra fin le 31 janvier à 8h00 (CET). Les modes solo et sections sont disponibles dès le départ, ainsi que Zéro construction ! Mais ce n'est pas tout, car Fortnite OG classé sera bientôt ajouté ! Un certain nombre des améliorations de l'ergonomie qui ont été ajoutées dans Fortnite au fil des ans seront conservées. Les mécaniques de construction seront alignées sur celle du Battle Royale actuel. Quant aux déplacements, vous pourrez sprinter, glisser, escalader, défoncer les portes et vous déplacer en consommant des objets de soins.

Certains aspects bruts de décoffrage ont été conservés, mais nous avons aussi arrondi quelques angles. Par exemple, vous trouverez des vans de rétablissement et vous verrez l'éclat des lunettes de sniper, mais le plafond des ressources de construction est fixé à 999. Enfin, nous avons choisi de conserver (pour l'instant) la technique du « double pompe » pour les fusils à pompe. Bien sûr, cela marque également le grand retour de la carte originale de 2017 de Fortnite Battle Royale ! Nous avons pris soin de replacer chaque arbre, coffre, véhicule et objet exactement là où ils se trouvaient à l'époque. En mode Zéro construction, nous avons ajouté des tyroliennes et des poignées d'ascension afin de vous aider à atteindre les lieux difficiles d'accès. UN AUTHENTIQUE RETOUR AUX ORIGINES Le butin disponible au premier jour de Fortnite OG sera exactement celui du premier jour de Fortnite Battle Royale Chapitre 1 - Saison 1, il y a plus de sept ans. Par la suite, au fil de la saison, nous réintroduirons d'autres objets. Voici ce que vous pouvez espérer trouver : Fusil d'assaut ;

Fusil d'assaut à rafale ;

Fusil d'assaut à lunette ;

Fusil à pompe spécialisé ;

Fusil à pompe tactique ;

Pistolet ;

Revolver ;

Pistolet-mitrailleur ;

Pistolet-mitrailleur tactique ;

Fusil de sniper au coup par coup ;

Fusil de sniper semi-auto ;

Lance-grenades ;

Lance-roquettes ;

Piège à dégâts ;

Plafond électrocuteur ;

Dynamo murale. Les pièges sont aussi disponibles dans Zéro construction ! Placez-les sur les bâtiments existants pour faire une surprise à vos adversaires. OBTENEZ LE PASSE OG ET SUCCOMBEZ AU STYLE RÉTRO Jouez la carte de la nostalgie. Le Passe Fortnite OG contient 45 paliers de récompenses, avec des tenues et objets rétro modernisés. La Saison 1 permet d'obtenir les tenues Rebelle renégate, Aérostier bombardeur et Commandant au crâne, chacune disposant d'un style alternatif à déverrouiller. Le Passe OG du Chapitre 1 - Saison 1, dans lequel vous pouvez progresser en gagnant de l'EXP dans toutes les expériences de Fortnite, pourra être complété jusqu'au 31 janvier 2025 à 8h00 (CET). LES TOURNOIS OG ARRIVENT BIENTÔT ! Les Coupes OG sont des coupes ouvertes sans prix à la clé, se jouant dans le mode Fortnite OG ! Le butin disponible dans les Coupes OG est le même que dans Fortnite OG, sans restriction liée aux tournois. Plus d'informations sur ces coupes dans les prochaines semaines.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.

Lire aussi : Rocket Racing continue sa sortie de route avec la mise à jour 33.00...