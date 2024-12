Rocket Racing continue sa sortie de route avec la mise à jour 33.00...

Cela va bientôt faire un an qu'a été lancé Rocket Racing au sein de Fortnite, une expérience développée par Psyonix, qui continue en parallèle de soutenir Rocket League. Sauf qu'au lieu de tenter de l'améliorer en ajoutant de nouvelles manières de jouer et tenter d'attirer les joueurs, c'est tout l'inverse qui est fait depuis des mois désormais... Le lancement de la création de circuits via l'UEFN a été le début de la fin et après deux périodes thématiques, elles ont été officiellement abandonnées début octobre. Si vous pensiez que ça ne pouvait pas être pire, dommage, car c'est bel et bien le cas depuis le lancement de la Saison 1 : Chasseurs de démons du Chapitre 6. En effet, il n'y a désormais plus aucune récompense cosmétique associée à l'accomplissement des quêtes hebdomadaires, qui ne rapportent donc que de l'EXP à raison de 15 000 EXP pour les huit de chaque semaine, tandis qu'en compléter au moins six rapporte 40 000 EXP. Huit semaines sont prévues, soit jusqu'à fin janvier, mais il semblerait que chaque nouvelle période classée soit liée au Battle Royale, donc il n'y aura rien de plus jusqu'au 21 février. Les objectifs quotidiens sont eux toujours là avec trois quêtes offrant 1 000 EXP et deux autres répétables demandant de finir une course (2 000 EXP) ou une partie en Contre-la-montre (4 000 EXP). Le hic, c'est qu'il n'y a plus de bonus réservé à leur complétion, puisque comme déjà évoqué dans notre précédent article, ces derniers sont globaux à l'ensemble des expériences de jeu à l'exception de Sauver le monde.

De plus, il n'y a actuellement plus de défis Contre-la-montre pour motiver à y jouer. En même temps, puisque rien n'indiquait leur expiration en jeu et que nous pouvions donc passer à côté à cause de ça, ce n'est peut-être pas plus mal...

Reste donc alors le mode Classé en guise de carotte pour les joueurs avec la montée jusqu'au rang Unreal. Mais là encore, il y a eu du changement puisque les quelques récompenses associées ne sont plus liées à notre progression vers le sommet. Comme en Battle Royale, il faut juste terminer des quêtes classées, pas moins de 80 là encore. Et nous avons le choix entre :

Gagner des courses classées (5) - 10 000 EXP ;

Gagner une course classée (1) - 2 000 EXP ;

Terminer des courses dans les 4 premiers dans des courses classées (3) - 2 000 EXP ;

Terminer des tours dans des courses classées (15) - 2 000 EXP.

Nous passerons sur l'originalité. Là où le bât blesse, c'est que plus notre rang est élevé et plus ces trois premiers objectifs deviennent difficiles. En étant « mauvais », il faudrait donc terminer 400 courses pour tout débloquer (3 tours chacune, donc 5 par quête). Ça commence à faire beaucoup...

Mais vous voulez rire ? Il n'y a même pas besoin de jouer à Rocket Racing pour débloquer les sept récompenses (4 types de roues et 3 traînées), qui viennent avec tous leurs styles alternatifs sans impact du rang. En effet, la progression du nombre de quêtes classées terminées inclut celles du Battle Royale. Si vous n'êtes pas en manque d'EXP, il n'y a donc pas vraiment de raison de faire des courses, hormis pour le fun évidemment.

À côté de ça, Epic Games continue de vendre des châssis de voiture à prix fort en boutique qui, bien qu'apparaissant sur l'île lorsque nous prenons le contrôle de certains bolides, sont avant tout visibles dans Rocket Racing. La seule raison de sa survie semble donc être purement pécuniaire, avec peu de frais de développement engagés pour de la nouveauté tout en espérant faire payer les joueurs. Bon, la propriété inter-jeu permet de s'en servir dans Rocket League, mais tout de même. D'ailleurs, un pack Fast & Furious Dodge Charger SRT vient de sortir, vendu 2 500 V-Bucks (jusqu'au 16 décembre à 00h59), tandis que le Pack Porsche 911 GT3 RS est lui toujours disponible contre 2 800 V-Bucks (jusqu'au 5 décembre à 00h59).

Voilà où en est Rocket Racing avec cette mise à jour 33.00, avec au passage trois corrections de bug indiquées sur Reddit.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.