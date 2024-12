Fortnite : trailer animé, mouvements inédits, hitscan pour tous et bien d'autres nouveautés pour la magnifique Saison 1 du Chapitre 6

C'est le grand jour, le Chapitre 6 de Fortnite vient d'être lancé avec la mise à jour 33.00, qui est assez légère compte tenu de tout ce qu'elle apporte. En effet, sur PS5 du moins, il ne faut télécharger que 24,530 Go. Avant de voir en détail les nouveautés de la Saison 1 : Chasseurs de démons, voici un petit rappel de nos derniers articles en lien avec dans leur ordre de lecture, couvrant notamment des illustrations partagées par le compte japonais, la skin du Club de Fortnite de décembre, les trailers diffusés et l'évènement qui nous a conduits ici.

Bien, nous pouvons maintenant passer à la suite, à commencer par une autre vidéo partagée dans un premier auprès des joueurs du pays du Soleil-Levant et qui a ensuite été mise en ligne sur les chaînes internationales. Japon rime avec animation et c'est sous cette forme que nous découvrons la vie agitée de Nyanja le nekomata bien stylé avec comme thème sonore Night Rose's song, qui est inclus dans le Passe de combat ! Les collaborations y sont mises en avant de manière peu subtile avec Baymax en couverture d'un livre et un poster de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire pour le kaijū qui va se faire désirer jusqu'à la mi-janvier, aussi bien pour sa skin que sa présence sur la carte. Ce qui est amusant, c'est qu'à la place de maneki-neko, ce sont des « maneki-usagi » qu'il possède chez lui et que nous avons déjà pu voir dans la précédente cinématique. Le métro qu'il rate au grand dam de Jade est décoré avec des fonds d'écran de la saison, tandis que des personnages incontournables de l'univers y vont de leur caméo, à savoir Poiscaille, Miaousclé et Banane. Et bien qu'une scène de combat dans ce type de transport en commun est clichée au possible, elle est diablement efficace et parfaitement animée ! La Faille toute Prête utilisée à la fin est de son côté un excellent moyen d'effectuer une transition vers quelques secondes de gameplay. Bref, c'est une belle manière de promouvoir le jeu, nous en redemandons.

Première chose qui frappe une fois connecté, c'est qu'Epic Games a réuni dans un seul onglet les différents Passes et l'abonnement au Club de Fortnite, avec une interface revisitée qui est vraiment réussie. D'un coup d'œil, nous les voyons tous, avec le nombre de récompenses débloquées et leur date de fin, tout en ayant les skins se montrant à tour de rôle comme d'habitude. Différents onglets plus détaillés sont ensuite accessibles. En plus de la suppression des différentes « monnaies » pour ne laisser que l'EXP avec une progression commune, une option peut être activée afin d'obtenir automatique les récompenses en fonction de notre niveau. Du reste, celles du Passe de combat de la Saison 1 (C6S1) sont dans la lignée des précédents et, nous concernant, régalent aussi bien du côté des tenues, que des emotes, écrans de chargement, musiques, etc. Et bonne nouvelle pour les joueurs ayant acheté le Passe Musique de la Saison 6 ou le Passe LEGO Aventure ténébrique avant la version 33.00 et qui sont abonnés au Club, 1400 V-Bucks par Passe leur ont été octroyés pour les rembourser, même si cela fait plus de 14 jours qu'ils les ont acquis.

En termes de quêtes, nous avons droit comme d'habitude à celles de départ qui servent à nous faire découvrir les nouveautés de gameplay (10 avec 15 000 EXP chacune). Des objectifs quotidiens permettent toujours d'obtenir un total de 60 000 EXP une fois trois accomplis dans la journée, sauf que cette somme est globale et commune à toutes les expériences de jeu sauf Sauver le monde. Il fallait s'y attendre avec une telle progression partagée, le but d'Epic étant de remplir ses serveurs. Les défis hebdomadaires perdent eux en saveur, car il n'y a plus de récompenses associées à débloquer en les terminant, juste 25 000 EXP pour chacun des cinq proposés chaque semaine et 40 000 EXP supplémentaires par étape. Les quêtes de récit feront elles leur retour à partir de mardi à 15h00.

Mais ce n'est pas tout, car des quêtes d'aptitude d'armes ont été ajoutées, dont la complétion est nécessaire pour acheter des versions légendaires à prix réduit auprès des PNJ. Chaque étape offre 25 000 EXP et nous en avons pour les fusils d'assaut, à pompe et pistolets-mitrailleurs, en plus d'aller parler à Hope, Jones vengeur ou Ryûji pour 15 000 EXP.

Quant au mode Classé, les joueurs casuals qui se faisaient discrets pour survivre à un maximum de cercles de tempête vont être obligés de revoir leur stratégie ou être très patients, car le fonctionnement a été revu. Il n'y a plus de conditions fixes pour débloquer les 13 récompenses, il faut « juste » terminer 80 quêtes classées. C'est-à-dire ? Eh bien, nous avons le choix entre quatre types d'objectifs répétables :

Survivre aux cercles de tempête dans des parties classées (5) - 2 000 EXP ;

Éliminer des joueurs dans des parties classées (3) - 2 000 EXP ;

Finir dans le top 10 dans des parties classées (2) - 10 000 EXP ;

Décrocher des Victoires royales dans des parties classées (1) - 10 000 EXP.

Oui, cela revient à 400 cercles de tempête en se contentant de survivre bien caché, Epic veut clairement faire bouger les choses.

Enfin, concernant le gameplay, la mécanique de médaillons est de retour, toujours à obtenir sur les boss vaincus. Toutes les armes à feu sont désormais à impact direct (hitscan), alors que lors du Chapitre 2 : Remix il y en avait avec (coucou les snipers). Concrètement, cela signifie qu'il n'y a pas de chute de balles lors des tirs, qui touchent instantanément la cible visée, demandant clairement moins de skill, mais dont la précision peut laisser à désirer. Les mods d'armes n'ont eux pas fait leur retour, certains étant juste attachés de base.

Des masques permettent d'obtenir des pouvoirs de feu et du néant, tandis que les créatures que nous avions pu voir sont appelées des esprits et servent à obtenir des bénédictions en se rendant à des points spécifiques de la carte, que ce soit à moto, en voiture ou à pied. Et justement, quatre mouvements inédits ont été introduits, clairement idéals pour faire du parkour. Avec une telle destination, c'était le moment idéal pour ajouter de telles options. Notez qu'après avoir indiqué dans un premier temps qu'ils seraient même présents dans Fortnite OG, de quoi inévitablement en agacer certains espérant une expérience « à l'ancienne », Epic Games a rectifié le tir en déclarant qu'il s'agissait d'une erreur. Enfin, la construction a été simplifiée, ce qui devrait clairement aider les nouveaux joueurs sans contrarier les plus anciens puisqu'il s'agit juste d'une option d'accessibilité.

Vous trouverez en page suivante plus de détails concernant certaines de ces nouveautés qui nous occuperont jusqu'au vendredi 21 février 2025 à 8h00. Pour le coup, c'est un peu plus court que pour la première du Chapitre 5 qui avait duré 96 jours, contre seulement 81 pour celle-ci.

Et pour terminer, rendez-vous en page 3 si vous êtes intéressés par les compétitions de cette Saison 1, avec des changements pour lutter plus activement contre la triche, et une vidéo détaillant les nouveautés d'un point de vue compétitif.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.