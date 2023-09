EVERYWHERE : un trailer très prometteur pour le jeu sandbox qui veut concurrencer Fortnite !

EVERYWHERE est l'un des projets les plus ambitieux du moment, lui qui compte bien concurrencer Fortnite sur le terrain des jeux sandbox. Le free-to-play veut en effet nous donner accès à Utopia, un large hub visitable comprenant des accès à des modes basés sur le combat, la course, la création libre, et même des expériences de haute qualité, comme la campagne narrative MindsEye que nous avions déjà découvert dans un trailer.

Le jeu mené par Leslie Benzies, ancien de la série Grand Theft Auto, avait déjà eu droit à un teaser l'année dernière, mais prend désormais concrètement forme avec sa première véritable bande-annonce. Intitulée Time For A New World, comme un pied de nez à son concurrent direct, elle met en lumière l'outil de conception gratuit et no code qu'est ARCADIA, une esthétique cartoonesque grand public, des mini-jeux, des interactions sociales, des évènements musicaux, des batailles avec des armes à feu, du pilotage de véhicule, l'accès à MindsEye, et bien plus encore. Si le concept est à la hauteur de ses ambitions, il y a fort à parier qu'il frappe fort, surtout si la communauté suit avec des créations intéressantes.

EVERYWHERE est un endroit où les joueurs peuvent laisser libre cours à leur imagination et voir leurs créations prendre vie. Grâce à ARCADIA, l'outil de conception intégré gratuit et facile à utiliser, les joueurs peuvent créer presque tout ce qu'ils imaginent que cela soit des jeux, des niveaux, des activités, des événements ou même leurs propres mondes, et tout cela sans code. Le jeu étant le cœur d'EVERYWHERE, les joueurs pourront s'affronter pour mettre à l'épreuve leurs compétences via des modes de jeu emblématiques comme la piste de course ou encore le combat. En explorant les vastes biomes, les plus aventureux découvriront de nombreux secrets et trouveront des portails menant à d'autres mondes et expériences. EVERYWHERE est un endroit où l'on peut construire, façonner, explorer, découvrir, concourir, ou simplement flâner, dans un monde aux possibilités presque infinies et aux expériences immersives. "Nous croyons en un avenir où la création de jeux est mise entre les mains des joueurs. Avec EVERYWHERE, nous voulons permettre à chacun d'innover, de prendre des risques et de construire ses propres mondes, façonnés uniquement par son imagination. Nous fournissons les outils, l'inspiration et l'infrastructure et nous sommes impatients de voir comment notre communauté encouragera la prochaine génération de développeurs à contribuer au développement de l'histoire d'EVERYWHERE." - Leslie Benzies, Game Director.

Preuve que son développement avance, EVERYWHERE aura bientôt droit à une alpha fermée pour tester ses fonctionnalités auprès d'un petit groupe de joueurs. Pour faire partie des heureux élus, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel.