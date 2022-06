CINEMA : Prey, un premier vrai trailer stressant pour la préquelle de Predator

20th Century Fox n'était jusqu'à présent pas très bavard sur son Prey, spin-off de Predator se déroulant il y a environ 300 ans chez les Comanches. Après tout, il devrait jouer la carte de la tension et du mystère, comme le précédent film du réalisateur Dan Trachtenberg, 10 Cloverfield Lane, avec un scénario assez minimaliste.

Pour faire suite au premier teaser énigmatique, le studio de production vient de dévoiler une bande-annonce plus longue et toujours aussi alléchante. Nous y retrouvons la chasseuse Naru (Amber Midthunder) et sa tribu, qui vont devoir faire face à un chasseur de l'espace bien plus expérimenté, un Predator. Ce combat inégal s'annonce d'ores et déjà irrespirable, ce qui ne sera pas pour déplaire aux fans de la franchise.

Prey sera diffusé en exclusivité sur Hulu aux États-Unis à compter du 5 août 2022, et sera disponible sur Disney+ à l'international dans la foulée. Vous pouvez vous abonner au service pour 8,99 € par mois ou 89,90 € par an.