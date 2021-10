CINEMA : The Batman, un premier vrai trailer avec un super-héros plus noir que jamais !

C'est au DC FanDome 2020 que nous avions découvert le premier teaser trailer de The Batman, le film de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle titre. Le tournage a depuis été finalisé et le montage certainement bien avancé, alors Warner Bros. Pictures profite de l'édition 2021 pour dévoiler la première véritable bande-annonce, hypée par une image extraite de la vidéo plus tôt cette semaine.

Bande-annonce VOSTFR

L'Homme-Mystère (Paul Dano), Selina Kyle (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot (Colin Farrell), Alfred (Andy Serkis) et James Gordon (Jeffrey Wright) sont présents dans ce trailer sombre, sur le fond comme sur la forme. Le soin apporté à la direction artistique semble à la hauteur de la tension qui règnera tout au long du récit, autour duquel les attentes sont énormes. Le scénario reste trouble, avouons-le, mais cela nous garde au moins de la surprise pour le visionnage.

Warner Bros. Pictures présente THE BATMAN de Matt Reeves, avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman, alias le milliardaire solitaire Bruce Wayne, qui veille sur Gotham City.

Outre Pattinson (TENET, THE LIGHTHOUSE), le casting réunit Zoë Kravitz (Big Little Lies, LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD) dans le rôle de Selina Kyle, Paul Dano (Love & Mercy, 12 YEARS A SLAVE) dans celui d'Edward Nashton, Jeffrey Wright (MOURIR PEUT ATTENDRE, Westworld) dans celui de James Gordon, du Gotham City Police Department, John Turturro (la saga TRANSFORMERS, The Plot Against America) dans celui de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard (LES SEPT MERCENAIRES, Interrogation) dans celui du procureur général de Gotham Gil Colson, Jayme Lawson (FAREWELL AMOR) dans celui de la candidate aux municipales Bella Reál, Andy Serkis (la saga LA PLANÈTE DES SINGES, BLACK PANTHER) dans celui d'Alfred et Colin Farrell (THE GENTLEMEN, LES ANIMAUX FANTASTIQUES) dans celui d'Oswald Cobblepot.

Matt Reeves (la saga LA PLANÈTE DE SINGES) a réalisé le film sur un scénario qu’il a coécrit avec Peter Craig, d’après les personnages de DC Comics imaginés par Bob Kane et Bill Finger. Dylan Clark (la saga LA PLANÈTE DES SINGES) et Reeves sont producteurs du film, tandis que Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo et Simon Emanuel en assurent la production exécutive.

Le réalisateur s'est entouré du directeur de la photo nommé à l'Oscar Greig Fraser (LION, DUNE), du chef-décorateur James Chinlund avec qui il a déjà collaboré sur LA PLANÈTE DES SINGES, des chefs-monteurs William Hoy (la saga LA PLANÈTE DES SINGES) et Tyler Nelson (REMEMORY), de la chef-costumière oscarisée Jacqueline Durran (1917, LES FILLES DU DOCTEUR MARCH, ANNA KARENINE) et du compositeur Michael Giacchino (SPIDER-MAN : FAR FROM HOME, JURASSIC WORLD, la saga STAR WARS, LÀ-HAUT).