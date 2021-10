CINEMA : The Batman, la hype monte avec une première image issue du trailer de ce week-end

Le DC FanDome 2021 aura lieu ce samedi 16 octobre et permettra de mettre en lumière tous les futurs projets autour des super-héros de l'éditeur. Les joueurs attendent des nouvelles de Suicide Squad: Kill the Justice League et Gotham Knights, mais une bonne partie des longs-métrages de Warner Bros. Pictures en cours de production devrait également faire parler d'eux.

Parmi eux, le plus attendu est certainement The Batman, une nouvelle lecture de l'histoire de l'homme chauve-souris avec Matt Reeves à la réalisation et Robert Pattinson dans le rôle-titre. Un premier teaser diffusé lors de la précédente édition de l'évènement avait permis de découvrir un peu cette aventure avec l'Homme-Mystère (Paul Dano), Selina Kyle (Zoë Kravitz), Carmine Falcone (John Turturro), Oswald Cobblepot (Colin Farrell), Alfred (Andy Serkis) ou encore James Gordon (Jeffrey Wright). Et sans surprise, un vrai trailer sera présenté ce week-end.



Matt Reeves vient de commencer à faire monter la sauce avec un premier plan montrant Batou surveillant Gotham City, à l'heure du coucher de soleil. Et il est difficile de ne pas vouloir en voir plus.

Bonjour, depuis Gotham City… Hâte de vous en montrer plus au #DCFanDome ce samedi… #TheBatman.

La date de sortie de The Batman est actuellement prévue pour le 4 mars 2022 aux États-Unis, après plusieurs reports. Sinon, la trilogie Batman par Christopher Nolan est disponible en Blu-ray 4K pour 49,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Suicide Squad: Kill the Justice League et Gotham Knights : de superbes key arts en attendant le retour médiatique