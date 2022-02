CINEMA : The Batman, The Flash, Aquaman 2 et Black Adam au cœur d'une excitante vidéo promotionnelle dévoilant la JSA

En fin de week-end aura lieu le Super Bowl LVI dans la nuit de dimanche à lundi, un évènement sportif incontournable où les annonceurs se placent pour toucher le public. Ce sera le cas pour Warner Bros. Pictures qui va mettre en avant ses prochains films adaptant les licences DC à l'écran cette année, et c'est qu'ils sont nombreux. Pour autant, nous n'avons pas à patienter ni à faire nuit blanche pour découvrir le spot publicitaire qui y sera projeté à la mi-temps, puisqu'il vient d'être mis en ligne sur YouTube.

Évidemment, nous y retrouvons The Batman, le long-métrage de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle du justicier de Gotham sortant début mars, qui fait surtout acte de présence en ne nous montrant rien de bien nouveau. Quelques passages de The Flash, l'adaptation de Flashpoint avec Ezra Miller y sont aussi placés, repris pour la plupart du teaser du DC FanDome 2021, avec tout de même un superbe gros plan sur le bolide rouge. Plus inédit, de premières scènes d'Aquaman and the Lost Kingdom non issues de plans du making of mettent elles Jason Momoa bien en avant, dont le personnage d'Arthur Curry se questionne sur ce qui peut être plus grand qu'un roi, son nouveau statut suite au premier film, avec comme réponse évidente le fait d'être un héros.

Enfin, et c'est là le plus intéressant, nous avons enfin un aperçu en action de la Justice Society of America (JSA) du long-métrage Black Adam ! Le Hawkman d'Aldis Hodge déployant ses ailes, le Doctor Fate de Pierce Brosnan avec et sans son casque (il faut bien mettre en lumière un tel acteur), l'Atom Smasher de Noah Centineo tapant un sprint sous sa forme géante en ville et la Cyclone de Quintessa Swindell en costume à bord de ce qui semble être le vaisseau de l'équipe, il faut bien avouer que cela donne envie. Bien entendu, Dwayne Johnson apparaît à plusieurs reprises dans le rôle-titre.

Tout cela a de quoi bien piquer notre curiosité, en attendant davantage de détails sur ces sorties s'étalant jusqu'en novembre, du moins si les plans ne changent pas d'ici là.