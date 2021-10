CINEMA : The Flash, un premier teaser avec le Batman de Keaton pour le film sur le multivers !

Cela fait plusieurs années que Warner Bros. Pictures nous promet un long-métrage The Flash, autour du personnage de Barry Allen introduit dans le Justice League de Zack Snyder. Il devrait explorer des idées folles inspirées de l'arc Flashpoint, qui le fera voyager à travers le multivers DC. Le projet a bien avancé, avec un tournage désormais bien entamé, ce qui lui a permis d'être montré avec un teaser lors du DC FanDome 2021.

Et même si Ezra Miller avouait en préambule ne pas avoir encore assez de matériel pour dévoiler une véritable bande-annonce, il y a tout de même des scènes croustillantes à se mettre sous la dent. Nous voyons en effet un retour au Manoir Wayne (du film de 1989 ?), un contact avec une mère qui n'est certainement pas celle de Flash, d'autres personnages en costume rouge, sa tenue pimpante, et même déjà un Batman de dos, vraisemblablement dans sa Batcave !

Nous savions déjà que les Bruce Wayne de Ben Affleck et de Michael Keaton apparaîtraient à l'écran dans le long-métrage. Et si nous nous fions aux oreilles pointues du costume et à la voix qui semble être celle de l'acteur, c'est sûrement ce dernier qui est visible ici. Il se pourrait aussi que sa Batmobile soit de la partie, à en croire la fin de la séquence.

La vidéo ne rappelle pas la date de sortie du film d'Andy Muschietti, mais aux dernières nouvelles, il était prévu pour le 4 novembre 2022 au cinéma aux États-Unis.

