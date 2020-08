The Flash : les Batman de Ben Affleck et Michael Keaton seront dans le film de 2022, merci le Multivers DC

Confirmé depuis longtemps, le long-métrage The Flash dédié au Barry Allen d'Ezra Miller, aperçu pour la première fois dans Justice League, met du temps à se concrétiser. Aux dernières nouvelles, il est annoncé pour l'été 2022, et il se pourrait bien qu'il respecte ce calendrier. DC et Warner Bros. sont en effet enfin prêts à parler du projet, qui aura droit à son quart d'heure de gloire au DC FanDome ce samedi.

Nous avons cependant eu droit à quelques révélations anticipées à l'occasion d'une interview du réalisateur Andy Muschietti (derrière les deux derniers Ça) pour Vanity Fair. Et elles sont assez conséquentes : The Flash adaptera l'arc Flashpoint des comics, et explorera tout simplement le Multivers DC. Y aura-t-il un quelconque lien avec la série Flash, qui a déjà abordé cette thématique et a même fait apparaître Ezra Miller à l'écran ? Pas si sûr. En revanche, plusieurs versions de personnages bien connus seront représentées, dont notamment Batman.

Il a été officialisé que Ben Affleck et Michael Keaton seront tous les deux dans The Flash en tant que Bruce Wayne ! Le premier a accepté de reprendre son rôle une dernière fois après Batman v. Superman et Justice League, quand bien même The Batman avec Robert Pattinson sera sorti entre temps. Sa décision est toute récente, car il a reçu le script et signé son contrat seulement la semaine dernière !

Son Batman a une dichotomie qui est très forte, qui est sa masculinité - en raison de son apparence, de sa silhouette imposante et de sa mâchoire -, mais est également sa grande vulnérabilité. Il sait comment livrer de l'intérieur, cette vulnérabilité. Il a juste besoin d'une histoire qui lui permette d'apporter ce contraste, cet équilibre. Il joue un rôle très important dans l'impact émotionnel du film. L'interaction et la relation entre Barry et Wayne d'Affleck apporteront un niveau émotionnel que nous n'avions jamais vu auparavant. C'est le film de Barry, c'est l'histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés que nous ne le pensons. Ils ont tous deux perdu leur mère à cause d'un meurtre, et c'est l'un des vaisseaux émotionnels du film. C'est là que l'Affleck Batman entre en jeu. Je suis heureux de collaborer avec quelqu'un qui a également été des deux côtés de la caméra.

Michael Keaton reviendra incarner ce personnage trois décennies après Batman, le défi, un bel hommage à la franchise qu'il a portée à l'époque. Pour ce qui est du reste du casting, peut-être que le court panel de ce week-end nous en dira plus. En attendant, Justice League est disponible à partir de 4,99 € sur Prime Video.