The Batman : un poster et un logo officiels et artistiques pour le film de Matt Reeves

Le DC FanDome va faire très fort ce week-end en nous offrant des aperçus des films The Suicide Squad, The Flash, Black Adam, Shazam! 2, Wonder Woman 1984, le Snyder Cut de Justice League, et même The Batman. Bon, pour ce dernier, il ne faut pas s'attendre à trop de choses non plus, car le tournage n'est pas terminé et va d'ailleurs reprendre en septembre prochain.



Le réalisateur Matt Reeves tient tout de même à hyper la présentation de samedi. Il a ainsi dévoilé deux nouveaux visuels du projet, à savoir son logo et une première affiche officielle. Le titre du film arborera une esthétique très brute, en rouge et noir, avec une chauve-souris apparaissant au travers du lettrage. Pour ce qui est du poster signé Jim Lee, célèbre dessinateur de l'écurie DC Comics, il utilise les mêmes tonalités pour dépeindre un Batman des plus imposants. Cela ne nous dit en revanche pas ce que nous pouvons espérer voir en fin de semaine.

La date de sortie de The Batman est désormais fixée au 1er octobre 2021 aux États-Unis, en croisant les doigts pour qu'un nouveau report n'ait pas lieu.

