CINEMA : The Batman, la Batmobile apparaît sur de premières photos officielles !

Pour en voir plus sur The Batman, il n'y a même pas besoin d'attendre les fuites dans la presse, comme avec ces photos volées du costume complet du héros et de sa moto. Matt Reeves, qui avait dévoilé un premier aperçu de la combinaison de l'homme chauve-souris, vient encore une fois de diffuser ses propres clichés pour contrôler la communication autour du projet.

Angles saillants, stries sur le capot avant, gros moteur apparent à l'arrière, lumières rougeoyantes et allure générale de muscle car : oui, c'est bien la Batmobile qui est montrée sur ces superbes images. La bagnole est à l'arrêt dans un sombre garage, qu'elle éclaire de ses phares, et arbore une esthétique bien plus réaliste que toutes celles que nous avions pu voir à l'écran par le passé.

Dressé à côté d'elle, Robert Pattinson (ou un doubleur) pose fièrement, laissant apprécier une silhouette et une tenue que nous commençons à connaître. De quoi vous donner d'en voir plus au cinéma ? Vous avez le temps de vous faire un avis : The Batman n'est prévu que pour le 25 juin 2021 dans les salles étasuniennes.