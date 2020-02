CINEMA : The Batman, un costume avec de petites oreilles pointues et une Batmoto en photos

De par la filmographie et le physique même de Robert Pattinson, certains spectateurs ne sont pas convaincus par sa présence dans le rôle principal de The Batman. Histoire de faire monter la hype et rassurer certains curieux, le réalisateur Matt Reeves a diffusé une vidéo donnant un premier aperçu du comédien en costume la semaine passée.

Le tournage de The Batman a en effet commencé le mois dernier, et est en ce moment de passage à Glasgow, en Écosse. La presse locale s'est forcément intéressée à la présence de la production dans la ville, racontant notamment que des prises de vue ont été faites autour de la Cathédrale Saint-Mungo de Glasgow, la Glasgow Royal Infirmary et du cimetière Glasgow Necropolis. Pour ceux que ça intéresse, Castle Street, High Street, Duke Street et Alexandra Parade seront fermés pendant quelques jours à cette occasion, alors pensez à utiliser un itinéraire secondaire.

Les journalistes ont surtout pu ramener des clichés du tournage en train d'être réalisé, alors que ce qui semble être une doublure de Robert Pattinson chevauche une Batmoto (ou peut-être juste une moto, en fait) avec tout l'attirail de l'homme chauve-souris, nous permettant d'apprécier d'autres facettes de la tenue. Plaques métallisées sur les avant-bras, cache-yeux avec un revêtement miroir, différentes tonalités de gris et surtout de petites oreilles pointues assez inhabituelles, voilà ce que nous pouvons voir ici. S'agit-il vraiment de l'apparence du super-héros que nous verrons à l'écran, ou y aura-t-il des modifications plastiques en dehors des appareils photo ou des effets spéciaux en postproduction ? Il faudra attendre encore quelques mois pour le savoir.

The Batman n'est dans tous les cas pas près de sortir : il sera diffusé dans les cinémas outre-Atlantique à compter du 25 juin 2021.