CINEMA : The Batman, un premier aperçu vidéo de Robert Pattinson et son costume !

Difficile de s'y retrouver dans le gloubi-boulga des films adaptés d'œuvres de DC Comics, entre ceux qui partagent un même univers comme Justice League, Suicide Squad et plus récemment Birds of Prey, et les projets indépendants et déconnectés à la Joker.

C'est bien dans cette catégorie que devrait se situer The Batman, la relecture du récit culte par Matt Reeves. Le projet fait parler de lui depuis quelque temps, révélant petit à petit la présence d'un Robert Pattinson en temps que Bruce Wayne, ainsi que de Paul Dano, Zoë Kravitz, Colin Farrell et Andy Serkis dans les rôles de l'Homme-Mystère, Catwoman, le Pingouin et Alfred. Le tournage a commencé le mois dernier, et le réalisateur a décidé de teaser les fans avec une vidéo, montrant ni plus ni moins que Robert Pattinson en costume.



Les plans sont sombres et léchés, avec un éclairage rouge ne laissant apparaître que quelques formes de la tenue, le sigle de l'homme chauve-souris et la mâchoire du beau gosse de Twilight. En fond, la musique de Michael Giacchino nous laisse deviner le ton sonore de ce futur long-métrage. Mais les bases sont là, et l'ambiance est posée. Convaincus par ce premier aperçu de The Batman ? Tout reste encore à faire, car sa sortie en salles n'est prévue que pour le 25 juin 2021.