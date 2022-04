CINEMA : The Batman 2, la suite du film de Matt Reeves officiellement confirmée

La pression était lourde sur les épaules de The Batman, mais à en croire l'accueil public et critique du film de Matt Reeves, il a réussi à relever le défi de rebooter une énième fois la licence avec un œil nouveau. Il a à cette heure engrangé près de 760 millions de dollars de recettes, un très beau chiffre en cette période où les salles de cinéma attirent moins qu'avant la crise sanitaire et le boom des services de vidéo à la demande.

L'aventure se poursuivra d'ailleurs sur le petit écran, alors qu'une série The Penguin a été commandée pour HBO Max et qu'une autre sur Arkham Asylum ou le Gotham City Police Department est en gestation. Quid d'un retour sur grand écran ? Nous avons eu la réponse à l'occasion de la CinemaCon et, oui, une suite et bel et bien en développement, pour le moment sous le simple nom de code The Batman 2. Matt Reeves, Robert Pattinson et une bonne partie de l'équipe technique vont rempiler, mais le projet n'a pas encore de date de sortie et encore moins de casting ou de synopsis officiel.

« Matt a pris l’un de nos super-héros les plus emblématiques et les plus aimés et a livré une nouvelle vision », a révélé Toby Emmerich, directeur du cinéma chez Warner Bros., lors de la CinemaCon. « Matt Reeves, Rob Pattinson et toute l’équipe ramèneront le public à Gotham avec The Batman 2. »

Qu'aimeriez-vous voir dans cette suite du sombre The Batman ?



