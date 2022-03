The Penguin : HBO Max commande une mini-série autour du Pingouin de Colin Farrell dans The Batman

HBO Max a une mine d'or entre les mains en termes de licences pour ses productions originales, et il ne compte pas s'en priver. Son originalité sera peut-être ses séries dérivées de films récents, comme il l'a fait avec le spin-off Peacemaker tiré de The Suicide Squad. Il va réitérer l'expérience avec The Penguin, une mini-série en lien avec The Batman, qui fait actuellement un tabac au cinéma.

Every story has a beginning. The Penguin (working title), a new limited series starring Colin Farrell, is coming to @hbomax. Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, and Lauren LeFranc to serve as executive producers. pic.twitter.com/qL7sJI7cVe — DC (@DCComics) March 9, 2022

Le sombre film de Matt Reeves propose une nouvelle vision de Gotham City, avec un casting inédit et des possibilités narratives nombreuses. Le personnage du Pingouin (Colin Farrell), bras droit de Carmine Falcone (John Turturro), y joue un rôle central, mais largement extensible, qui sera donc au cœur de ce projet au nombre d'épisodes encore inconnu. Nous aurons cependant certainement l'occasion de retourner au Iceberg Lounge, le club du malfrat réellement nommé Oswald Cobblepot, ainsi que d'en apprendre davantage sur ses manigances et les truands de la ville : à en croire les propos de Colin Farrel, il pourrait d'ailleurs s'agir d'une origin story sur le passé du vilain. Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell et Lauren LeFranc officieront en tant que producteurs, mais les showrunners et scénaristes n'ont pas encore été nommés, au même titre que les principaux comédiens évidemment.

« Le monde que Matt Reeves a créé pour The Batman est celui qui mérite un regard plus profond à travers les yeux d'Oswald Cobblepot », a déclaré Farrell dans un communiqué. « Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l'idée de poursuivre cette exploration d'Oz alors qu'il gravit les échelons sombres pour devenir le Pingouin. Ce sera bien de le ramener dans les rues de Gotham pour un peu de folie et un peu de chaos. » Matt Reeves a ajouté: « Colin a explosé hors de l'écran en tant que Pingouin dans The Batman , et avoir la chance d'explorer en profondeur la vie intérieure de ce personnage sur HBO Max est un frisson absolu. » « Je suis depuis longtemps un fan du monde de The Batman, et le film de Matt est une entrée si puissante et audacieuse dans la saga », a déclaré Lauren LeFranc. « Je suis excité et honoré de continuer à raconter des histoires dans le monde crasseux de Gotham City - et quelle meilleure excuse pour canaliser mon méchant intérieur que de raconter l'histoire d'Oswald Cobblepot ? »

Pour la date de sortie, la diffusion en France et les informations supplémentaires, il faudra repasser. À noter qu'il ne s'agit pas du seul projet de série dérivé de The Batman : Warner Bros. réfléchit aussi à un feuilleton sur Arkham Asylum, qui à la base devait être plutôt centré sur le Gotham City Police Department, mais rien n'a été décidé à cette heure.

