Peacemaker : date de sortie et bande-annonce amusante pour la série dérivée de The Suicide Squad

Warner Bros. Pictures a réussi son pari en redorant le blason des super-vilains de la Task Force X avec The Suicide Squad. Avant même la sortie du film de James Gunn, il avait cependant déjà commandé une série Peacemaker sur le personnage du même nom, campé par l'ancien catcheur John Cena, à destination de HBO Max.

Le projet était présent au DC FanDome 2021, avec des annonces très concrètes. Déjà, une toute première bande-annonce teaser a été diffusée, avec forcément beaucoup d'humour et d'explosivité. Le héros aux compétences martiales innées, mais à l'éthique discutable, va en effet avoir la chance de quitter sa prison pour rejoindre une bande de défenseur des droits pas comme les autres. Elle sera composée de la directive Emilia Harcourt (Jennifer Holland), du technique John Economos (Steve Agee), de la débutante Leota Adebayo (Danielle Brooks), et même de Vigilante (Freddie Stroma), un autre adepte des costumes au compas moral presque aussi mal placé que celui de Peacemaker.

La vidéo s'est conclue sur une date de sortie ferme et précise : les 8 épisodes commenceront à être diffusés sur le service de vidéo à la demande de HBO à compter du 13 janvier 2022. En France, nous ne savons pas encore où et comment la série écrite et en partie réalisée par James Gunn sera accessible. À noter qu'un extrait d'une minute avait également été dévoilé plus tôt cette semaine.

