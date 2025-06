Dying Light: The Beast, date de sortie, bande-annonce et gameplay, la totale !

Ne tournons pas autour du pot, la date de sortie Dying Light: The Beast est fixée au 22 août 2025. Voilà, c’est dit. Initialement pensé comme un DLC de Dying Light 2: Stay Human, ce nouvel opus a finalement pris suffisamment d’ampleur pour devenir un standalone à part entière. Techland promet une expérience plus intense que jamais, toujours centrée sur la survie, le parkour acrobatique et des combats viscéraux. Une bande-annonce impressionnante a accompagné l’annonce lors du Summer Game Fest, avec des visuels léchés, des finish moves bien gore et des environnements à couper le souffle.

Nous retrouverons Kyle Crane, héros du premier épisode, embarqué cette fois dans un affrontement contre un nouveau méchant baptisé le Baron. L’action se déroulera à Castor Woods, un décor inédit mêlant forêts épaisses, bâtisses d’inspiration européenne et zones urbaines hostiles. Le level design semble taillé pour des poursuites endiablées et une verticalité toujours plus poussée, sans oublier la promesse de véhicules pour varier les déplacements. En outre, nos amis de chez IGN partage 30 minutes de gameplay pour vous donner une idée de cet univers.

Mais Dying Light: The Beast ne s’arrête pas là. Des éléments sci-fi viennent enrichir la formule, avec des séquences en laboratoire et des capacités surhumaines qui laissent présager des surprises côté gameplay. Ajoutez à cela des zombies encore plus flippants, un univers plus détaillé, et un retour aux sources assumé ; voilà un cocktail explosif qui devrait ravir les fans de la première heure et les nouveaux venus en mal d’adrénaline. Voici quelques informations à prendre en compte :

Important : tous ceux qui ont acheté l'édition ultimate de Dying Light 2 Stay Human recevront Dying Light: The Beast sans coût supplémentaire.

LIBÉREZ LA BÊTE LE 22 AOÛT !

Vous êtes Kyle Crane. Après avoir été enlevé par le baron et torturé au nom de la science pendant des années, vous êtes parvenu à vous échapper. Mais vos cicatrices sont encore là. Livré à vous-même aux confins de votre humanité avec un ADN mi-humain, mi-zombie, vous luttez pour contrôler la bête qui est en vous et le conflit interne qui l'accompagne. Mais si vous voulez vous venger de l'homme responsable de votre transformation, vous devez réussir.

À mi-chemin entre un monde ouvert et un jeu d'action et de survival horror, Dying Light: The Beast se déroule dans la magnifique, mais dangereuse vallée de Castor Woods, où les zombies ont remplacé les touristes. Pour vaincre votre ravisseur, vous devrez former des alliances fragiles et manier les options de combat et de déplacement de votre arsenal.

Mais ne foncez pas tête baissée : dehors, chaque pas est une véritable lutte pour la survie. À la tombée de la nuit, la tension s'intensifie et les horreurs tapies dans l'ombre se révèlent !

Un héros monstrueux

Glissez-vous dans la peau de Kyle Crane, un héros hors du commun dont l’ADN oscille entre celui d’un survivant hargneux et... Celui d’une bête incontrôlable. Alternez entre deux styles de jeu et découvrez l’intense conflit interne de notre héros, tiraillé entre son humanité et ses instincts bestiaux qui, une fois maîtrisés, lui permettront de révéler son plein potentiel.

Brutalité primaire

Exacerbez la sauvagerie pure des combats de Dying Light et repoussez les limites de la brutalité en écrasant des boîtes crâniennes, en décapitant et en coupant vos ennemis en deux après avoir maîtrisé les pouvoirs bestiaux en constante évolution de notre héros, dont la rage est le catalyseur.

Pillages diurnes, frayeurs nocturnes

Retrouvez la signature de la franchise Dying Light : des expériences de jeu jour/nuit radicalement différentes qui forment un ensemble mémorable. Pillez et explorez en journée sans oublier le temps qui passe. Une fois le soleil couché, la nuit révélera des horreurs qui ne vous donneront que trois options : fuir, vous cacher ou vous battre pour votre survie.

Courez sur les toits et foncez sur les routes

Savourez les sensations fortes du meilleur jeu de parkour à la première personne en sautant de toit en toit et en escaladant tous les obstacles grâce à un système de mouvement accessible à tous récompensant ceux qui parviennent à le maîtriser. Prenez ensuite le volant d'un véhicule tout-terrain, fauchez des hordes de zombies et goûtez à une liberté inégalée à travers le monde ouvert.

Une magnifique apocalypse zombie

Observez une apocalypse zombie conçue à la main prendre vie à travers des visuels époustouflants nouvelle génération dont chaque détail raconte l’histoire de votre survie. Laissez-vous submerger par la majestueuse vallée de Castor Woods, inspirée des Alpes suisses, et résistez à chacun de ses biomes regorgeant de beauté et... De décadence. Qui de la ville touristique, la zone industrielle, le parc national, les champs ou les marécages aura raison de vous ?

Une aventure partagée

Montez une équipe de 2 à 4 personnes en coop et affrontez ensemble les dangers de Castor Woods. Partagez chaque combat, chaque découverte et chaque étape de l’histoire. Le système de progression partagée vous permettra de venir à bout de l'aventure main dans la main, en affrontant des ennemis impitoyables, en cherchant des ressources et en vous sauvant les uns les autres des griffes de la mort.