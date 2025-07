Dying Light: The Beast, mauvaise nouvelle pour les fans, le retour de Kyle Crane est repoussé

Si vous suivez l'actualité entourant la licence Dying Light de Techland, vous avez pu découvrir des previews de Dying Light: The Beast ces derniers jours, un jeu qui a suscité de bons retours jusqu'à présent dans l'ensemble. À un mois de sa sortie qui avait été fixée au 22 août lors de son passage au Summer Game Fest Live 2025, c'était évidemment de bon augure. Quelle n'est donc pas notre surprise d'apprendre qu'il va falloir patienter plusieurs semaines supplémentaires avant de pouvoir y jouer. En effet, le studio polonais a décidé de décaler le lancement d'un mois au vendredi 19 septembre 2025.

Voici la déclaration du studio qui souhaite rendre une copie exemplaire au lancement et va donc prendre le temps qu'il faut pour cela.

À tous les fans de Kyle Crane

Alors que la sortie de Dying Light: The Beast approche à grands pas, toute l'équipe du studio partage votre enthousiasme. Plus de 150 previews ont été publiées cette semaine par des journalistes et créateurs de contenu, et les réactions ont été unanimement positives. Nous rougissons de citations comme « survival horror haletant », « une éclate absolue », « un projet qui a une âme » et le fait d'être qualifié de « jeu remarquable de 2025 ». Cela a confirmé notre intuition : nous créons un jeu vraiment spécial et amusant.

Cela a également prouvé que la communauté Dying Light est la meilleure. Les aperçus ont été visionnés par des millions de joueurs qui ont scruté chaque détail du jeu avec une attention particulière, soulignant, discutant et s'enthousiasmant pour des milliers de détails. Nous consacrons du temps sans effort à lire et recueillir vos commentaires et opinions, et nous nous assurons que votre voix soit entendue. Nous savons exactement ce qui compte pour vous.

Notre objectif a toujours été de faire de Dying Light: The Beast le meilleur jeu Dying Light jamais sorti. Pour honorer cette promesse, nous avons décidé de reporter la date de sortie au 19 septembre 2025 afin de permettre un travail de finition supplémentaire.

Nous comprenons que cela puisse être décevant, mais notre expérience a démontré l'importance de la première impression. Avec seulement quatre semaines supplémentaires, nous pouvons peaufiner les derniers détails qui font toute la différence entre un jeu réussi et un jeu excellent. Parmi les points que nous souhaitons améliorer, citons l'équilibrage des éléments de gameplay, la clarté de l'interface utilisateur, l'amélioration de la qualité de la physique, ainsi que l'ajustement des cinématiques et des animations des joueurs, et l'ajout de derniers détails.

Nous vous tiendrons occupés cet été avec des mises à jour régulières depuis le studio et une démo jouable à la gamescom, Hall 6. Dès la semaine prochaine, nous partagerons également des informations sur le côté gore du jeu et vous rencontrerez notre ami Bober le Castor.

Nous y sommes presque, alors soyez patients pendant les 8 semaines restantes ! Nous avons hâte que vous libériez enfin la Bête le 19 septembre.

Avec les salutations les plus sincères de toute l'équipe de Techland,

Les développeurs de Dying Light: The Beast