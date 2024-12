Dying Light: The Beast dévoile sa période de sortie et son vilain apathique, nous mettant une sacrée claque au passage

Initialement, Dying Light 2 Stay Human aurait dû recevoir deux DLC après son lancement début 2022, mais n'a finalement eu droit qu'à l'extension Bloody Ties, qui a depuis été incluse d'office dans la Reloaded Edition, permettant à tous les joueurs de la découvrir. Alors que Techland a continué d'introduire des nouveautés comme le mode Cauchemar ou d'en tester d'autres à l'instar du Raid de la Tour VNC, les développeurs polonais ont continué de développer en parallèle ce qui est finalement devenu Dying Light: The Beast, une aventure stand-alone dans la forêt de Castor Woods qui nous remettra dans la peau de Kyle Crane, protagoniste du premier épisode. Introduit durant l'Opening Night Live de la gamescom 2024, c'est lors de la cérémonie des Game Awards de cette nuit qu'il a fait son retour, avec notamment une précision quant à sa sortie.

Si Techland avait promis de révéler la date avant la fin de l'année, il faudra finalement se contenter d'une période qui est encore lointaine. En effet, Dying Light: The Beast est attendu durant l'été 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Côté scénario, la nouvelle bande-annonce sert à introduire le Baron, un scientifique calculateur et sans émotion du nom de Marius Fischer, qui a effectuer ses expériences sur Kyle durant 13 ans. Ce descendant d'une noble dynasty pharmaceutique de Castor Woods souhaite restaurer l'ordre, poursuivant un but qui est un mystère même pour notre protagoniste, désormais doté de pouvoirs bestiaux. Pour nous immerger dans ce nouveau monde ouvert, les développeurs proposeront une météo dynamique et de nouveaux intérieurs, entre autres. Les phases de gameplay régalent que ce soit à pied ou au volant d'un véhicule, et les moyens ne manqueront pas pour dézinguer les Infectés et soldats se dressant sur notre passage, à coup de carreaux d'arbalète, lance-flammes, lance-grenades et autres armes contondantes.

Au passage, Olivier Deriviere avait partagé le morceau de la première bande-annonce sur YouTube, baptisé A Changed Man, qui fait évidemment référence à Kyle. Si vous aimez les travaux du compositeur, c'est une fois de plus un régal !

En attendant de pouvoir découvrir Dying Light: The Beast, Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition est actuellement en promotion chez Gamesplanet au prix de 23,99 €.

