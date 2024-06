Dying Light 2 Stay Human : le Raid de la Tour VNC enfin lancé en bêta avec la mise à jour 1.17 avec d'autres nouveautés

Si Techland a prévu 5 ans de contenu pour Dying Light 2 Stay Human lors de son lancement en 2022, les plans initiaux du studio polonais ont visiblement été bien bouleversés puisque le premier DLC a plusieurs fois été repoussé, le système de Chapitres semble avoir été mis de côté et la deuxième extension payante reste encore bien mystérieuse après deux ans de vie. La roadmap partagée en septembre dernier est quant à elle plutôt bien tenue, avec le lancement en début d'année d'une Reloaded Edition en parallèle de la Firearms Update, puis du mode Cauchemar en avril. Quant à la promesse du Raid de la Tour VNC en coop, elle se concrétise depuis ce jeudi, bien qu'il s'agisse d'une sortie en bêta ouverte pour le moment, qui va durer trois semaines jusqu'au 18 juillet. Le but est donc d'explorer les étages remplis d'Infectés, le tout avec des défis uniques à chaque partie et un boss au sommet.

Techland souhaite recueillir les impressions de la communauté et a donc mis en ligne un sondage. Quant au contenu, vous trouverez le détail ci-dessous. Notez que pour y accéder, il faut avoir débloqué la deuxième région de la carte (logique) et terminé la quête Armurerie perdue auprès de Jai pour accéder aux missions de survivants et donc à ce Raid de la Tour.

27 juin - Lancement de la bêta Raid de la tour 12 étages

20 modificateurs

5 nouveaux niveaux à atteindre avec Jai et 5 nouvelles récompenses à débloquer 4 juillet - Mise à jour de la 2e semaine Ajout d'une nouvelle difficulté « Mode élite » : terminez 4 étages (contre 3 précédemment) face à des ennemis plus redoutables et l'endurance stratégique activée, mais vous obtiendrez de meilleures récompenses

3 nouveaux étages (soit 15 au total)

10 nouveaux modificateurs (soit 30 au total)

4 nouvelles récompenses (jusqu'à un total de 9) 11 juillet - Mise à jour de la 3e semaine 7 nouveaux modificateurs (jusqu'à un maximum de 37)

3 nouvelles récompenses (jusqu'à un maximum de 12)

2 récompenses en PR de Jai en terminant les raids de la tour 18 juillet - Fin de la bêta ouverte

La dernière mise à jour apporte également tout un tas d'autres nouveautés.

Rééquilibrage de l’économie En parallèle de la bêta ouverte du raid de la tour, nous apportons quelques réajustements à l'économie du jeu. Désormais, vous pourrez obtenir davantage de ferraille et de trophées à partir de l'ensemble des sources. Nous souhaitons rendre la fabrication plus accessible et réduire le temps passé à farfouiller dans tous les coins en quête de pièces de fabrication. Toutefois, vous trouverez davantage de ferraille sur les ennemis humains. Nous avons également apporté quelques ajustements aux plans afin de les rendre plus clairs en termes de variété des ressources ! Refonte de Jai et nouveaux objets Au cours de cette mise à jour, nous avons également retravaillé la réputation de Jai et résolu le bug qui faisait retomber la progression à 1 en NP +. Toutes les sources de points de réputation de Jai rapportent désormais plus, et la montée de niveau est maintenant plus simple et dynamique. De plus, nous avons également ajouté 5 nouveaux niveaux, en améliorant ce faisant ses récompenses. Désormais, vous pourrez obtenir certaines de vos armes préférées auprès de lui, notamment le Scorpion et la Machette tribale ! Améliorations coop Dans cette série d'améliorations de la coop, nous avons focalisé nos efforts sur 3 fonctionnalités et améliorations pour l'expérience coop :

Accès aux joueurs à partir du menu principal - Pour rejoindre des joueurs à partir du menu principal, vous devez avoir débloqué la coop dans votre dernière sauvegarde. Toutefois, vous ne pouvez rejoindre que des personnes actuellement en jeu.

- Pour rejoindre des joueurs à partir du menu principal, vous devez avoir débloqué la coop dans votre dernière sauvegarde. Toutefois, vous ne pouvez rejoindre que des personnes actuellement en jeu. Reconnexion rapide à une perte de session - Lorsqu'un joueur est déconnecté d'une session, deux options s’offrent à lui pour qu’il puisse se reconnecter rapidement. Gardez en tête que ce n'est possible que lorsque la raison pour laquelle les joueurs ont été déconnectés n’est pas une expulsion de la session par l'hôte. Vous pouvez vous reconnecter directement via la fenêtre pop-up « Connexion perdue » ou via l'option « Rejoindre le dernier joueur » du menu En ligne.

- Lorsqu'un joueur est déconnecté d'une session, deux options s’offrent à lui pour qu’il puisse se reconnecter rapidement. Gardez en tête que ce n'est possible que lorsque la raison pour laquelle les joueurs ont été déconnectés n’est pas une expulsion de la session par l'hôte. Vous pouvez vous reconnecter directement via la fenêtre pop-up « Connexion perdue » ou via l'option « Rejoindre le dernier joueur » du menu En ligne. Amélioration de l'expérience et de l'interface utilisateur en session coop - En rejoignant une partie pour la première fois, vous recevrez des explications sur ce qui vous attend en matière de sauvegarde de la progression de l'histoire et de sauvegarde de la progression du personnage. Nous avons également ajouté des notifications affichées à l'écran, qui vous informent lorsque les joueurs rejoignent ou quittent la session. Nous avons également retravaillé la représentation visuelle de chaque joueur (maintenant en couleur). De plus, vous pouvez désormais rejoindre des sessions avec vos amis sans qu'elles soient obligatoirement dans votre liste de favoris. Nouvelle musique pour les poursuites de niveau 5 La mise à jour du mode cauchemar a introduit les poursuites de niveau 5, qui s’avéraient déjà extrêmes en soi ! Pour les mettre un peu plus en valeur, nous avons décidé de leur fournir leur propre thème musical. Ainsi, à chaque fois que vous entendrez cette nouvelle musique, vous saurez qu'il est un peu tard pour la prudence, c'est le moment de courir pour votre vie ! Contenu gratuit Avec cette mise à jour, vous devez vous rendre à l’Avant-poste de Pèlerin https://pilgrimoutpost.techlandgg.com), car des choses incroyables vous y attendent ! Pour commencer, le Vola-Toy ! Oui, le porte-bonheur que vous avez choisi lors de notre deuxième anniversaire est enfin là ! Attachez-le à votre arme pour réduire la consommation d'endurance de vos attaques et obtenir un indicateur particulièrement utile pour savoir le nombre de Rapaces terrassés avec cette arme. Il sera particulièrement charmant sur cet autre objet gratuit : la débroussailleuse du pèlerin, disponible à partir du 2 juillet ! Mais ne tardez pas trop, car la débroussailleuse du pèlerin sera gratuite jusqu'au 11 juillet seulement. Après cette date, elle sera envoyée à l’armurerie où elle sera disponible contre des jetons de pèlerin. Pour terminer, nous avons préparé le marteau briseur du pacificateur disponible comme récompense Twitch. Regardez n’importe quelle diffusion de Dying Light pendant au moins 120 minutes avant le 4 juillet et recevez cette nouvelle arme ! Mises à jour du jeu En parallèle de toutes ces nouvelles importantes apportées avec la mise à jour 1.17 ci-dessus, nous avons également intégré les corrections et améliorations suivantes au jeu : Coop Correction de plusieurs problèmes à cause desquels l'IA ne fonctionnait pas correctement lors de sessions en coop : duplication, inactivité, disparition, etc.

Correction du problème à cause duquel le modèle de Moe était toujours présent et incorrectement affiché dans la Zone obscure en atteignant la quête « De vrais amis »

Correction de l'audio de la tyrolienne qui s'arrêtait parfois en coop

Correction du problème à cause duquel les cassettes ne se lançaient que sous certaines conditions en coop

Correction du problème à cause duquel les joueurs dont l'immunité était tombée à 0 étaient parfois ranimés avec 0 PV

Correction du problème à cause duquel la cinématique débloquée du Château d'eau devenait parfois floue en coop

Correction du problème à cause duquel les joueurs pouvaient parfois s’enfermer dans certains endroits sans possibilité de sortie

Correction du problème à cause duquel Mec pouvait être encore être aperçu après la cinématique lors de la quête « Le plus vite possible » Gameplay Correction du problème à cause duquel les munitions bloquaient parfois l’accès à l’inventaire. Les joueurs peuvent maintenant lâcher des munitions, des carreaux et des flèches depuis leurs inventaires.

Correction du problème à cause duquel Hakon était inactif si le joueur mourrait et réapparaissait durant la poursuite dans la quête « De plus en plus fort »

Correction de la disparition du marqueur d'objectif pour « Retrouvez l’officier Renégat » dans la quête « Jeu d'espion », lorsque le joueur se trouve à plus de 120 m de l’église

Correction du bug à cause duquel les portes ne s'ouvraient parfois pas après avoir vaincu Damien dans la quête « Personnes disparues »

Correction du problème à cause duquel le groupe suivant de quêtes de tableau n'était pas débloqué après avoir terminé les quatre premiers à la fois

Correction du problème à cause duquel le marqueur d'objectif disparaissait parfois du radar et de la carte en s’approchant de lieux spécifiques lors de la mission « Faites votre rapport au quartier général des Pacificateurs »

Correction du problème à cause duquel le marqueur d'objectif de quête disparaissait parfois lorsque le joueur se trouvait à moins de 100 m du container dans la quête « Une tanière pour Brigitte »

Correction du problème à cause duquel le marqueur d’emplacement de l'objectif n'était pas visible sur le radar et sur la carte après la première discussion avec Horace dans la quête « Parfum »

Correction de la fenêtre pop-up de défi qui restait parfois affichée si le joueur était tué et réapparaissait en étant AFK une fois le défi terminé

Correction du problème à cause duquel plusieurs écrans de chargement étaient affichés lors de toutes les activations de cinématiques du Château d’eau

Correction de l'infecté qui disparaissait lorsque le joueur se retournait pendant la quête « La seule issue »

Correction du bug exploitable qui permettait au joueur de retirer les armes des défis Armes à feu

Correction du fonctionnement incorrect de la résistance de Poison Alice aux armes de mêlée dans la mission de survivant « Environnement de travail toxique »

Correction du problème à cause duquel l'IA ne réagissait pas lorsque le joueur tirait à côté d’elle

Correction des plans manquants pour les bundles Casse-Noisette, Chicken et Brecken, et pour l'arc Mort de l’hiver et les flèches Profondément givrantes

Correction de la cadence de tir de l'arbalète, parfois sujette aux lags

Correction du problème à cause duquel les deux modèles de Sophie apparaissaient parfois dans le Bazar lors de la quête « Veronica »

Correction du problème à cause duquel un nombre trop élevé de Rapaces apparaissait dans la deuxième Zone obscure lors de la quête « Frères Jumeaux »

Correction du problème à cause duquel les Rapaces glissaient parfois sur le sol au lieu de marcher et/ou ramper

Correction du problème à cause duquel les Rapaces des Cavités sombres étaient toujours présents durant la nuit durant la quête « De vrais amis »

Correction du problème de blocage et/ou disparition des issues dans les quarantaines du GRE après avoir pillé tous les inhibiteurs

Correction du problème qui bloquait l’accès et empêchait le voyage rapide à la station de métro Quarry End

Correction du problème à cause duquel le joueur ne parvenait pas à récupérer le butin de l'eau dans la quête « Prince des voleurs » en permettant la réinitialisation de tous les objets lourds

Correction du problème à cause duquel des barres étaient incorrectement placées sur la barricade militaire près du Fish Eye, les rendant impossible à utiliser pour le joueur

Correction du livre qui disparaissait lors de la quête « Le bibliothécaire X »

Correction de la réaction aux coups et à la possibilité de renversement des Renégats avec les armes à deux mains Technique Correction du rendu incorrect qui se produisait parfois pendant quelques secondes lors de la mission d'élite « Inestimable »

Correction de la texture manquante des barres visibles dans le menu en ligne

Correction du problème à cause duquel l'icône de la Mitraillette robuste était parfois incorrectement affichée

Correction de l'animation de rechargement du pistolet qui ne fonctionnait parfois pas

Correction de l'emplacement incorrect de l'obturateur qui était parfois possible à apercevoir depuis un bâtiment d'une Boucle centrale

Correction du plantage du jeu qui se produisait parfois en confrontant une aberration du GRE

Correction de certains problèmes de rendement qui se produisaient dans le Vieux Villedor lorsque le ray tracing était activé

Correction du bug qui permettait au joueur de pénétrer dans un bâtiment spécifique près de la station de métro tour VNC

Correction de l'absence de texture sur les escaliers de l’autre côté du lac pendant le prologue

Correction de la perte des munitions restantes lorsque le joueur remplissait toute la pile de munitions en déplaçant celles-ci de leur planque vers leur inventaire

Correction des lumières clignotantes présentes dans le Bazar détruit

Correction de l’éclairage incorrect dans certaines zones de la Forteresse du colonel lors de la quête « Assassinat : Épilogue »

Correction du rendu GPU élevé qui se produisait parfois en combattant un groupe d’ennemis en étant sous un effet de statut

Correction de la scène dans le Fish Eye qui disparaissait parfois en mode Monde ouvert

Correction des LOD manquants sur la tour de bureaux

Correction de l'affichage de l'info-bulle du Tir puissant

Correction de l'absence d’effets sonores en allumant ou en éteignant la torche pendant les cinématiques et les dialogues

Correction de l'éclairage qui virait parfois au gris à certains endroits

Correction du bug au cours duquel la quête « Le bibliothécaire III » n’était pas marquée comme quête nocturne

Correction du problème au cours duquel certaines plaques tournantes chevauchaient des bâtiments dans la Boucle centrale

Correction du rendu incorrect de Lower Dam Ayre

Correction du bug au cours duquel Sophie passait parfois à travers la table dans la quête « Le Raid » IU Correction du problème à cause duquel les messages d'IU sur l’expérience additionnelle obtenue pendant la nuit ne changeaient parfois pas lors de l'altération Hypermode

Correction du manque d'informations au sujet des conséquences du changement de mode de difficulté de Cauchemar vers un niveau inférieur

Correction des Contrats qui ne s'affichaient parfois pas sur l'ATH lorsqu'ils étaient suivis Developer Tools Ajout du Menu développeur pour les moddeurs dans Developer Tools

Ajout de mods visuels pour les cartes personnalisées

Corrections mineures pour le menu des Cartes de la communauté

Ajout de nouveaux prefabs au Developer Tools

Ajout des maillages du Stade Olympique au Developer Tools : vous pouvez maintenant créer votre propre stade !

Enfin, Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition est actuellement affiché à -60 % dans les boutiques en ligne, le faisant passer à 27,99 € au lieu de 69,99 € sur le PlayStation Store et 23,99 € au lieu de 59,99 € sur PC chez Gamesplanet.

Lire aussi : Dying Light de retour à un prix ridiculement bas, mais les joueurs PlayStation vont râler