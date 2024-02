Dying Light 2 Stay Human célèbre l'Année du Dragon pour son 2eme anniversaire avec un bundle gratuit

Techland continue de s'occuper de Dying Light 2 Stay Human, qui fête son deuxième anniversaire ce mois-ci. Mais le développeur polonais célèbre surtout l'Année du Dragon dans son jeu d'action avec des morts-vivants, un évènement qui a déjà débuté et qui sera actif jusqu'au 19 février prochain.

La Célébration de l'Année du Dragon ne sera que le début des festivités pour le second anniversaire de Dying Light 2 Stay Human, comme l'indique Tymon Smektala, directeur de la franchise, dans la vidéo ci-dessus. Pendant une dizaine de jours, les joueurs peuvent découvrir les Bénédictions du Dragon qui changeront quotidiennement, changeant le gameplay. Comme d'habitude, plusieurs rencontres ont lieu sur la carte, dont des Pacificateurs et des survivants à aider pour obtenir des enveloppes rouges pleines de récompenses. En ce faisant, les joueurs compléteront des objectifs et débloqueront des objets du bundle Guerrier Dragon, qui sera par la suite vendu contre 500 Points DL. Comme si cela ne suffisait pas, des équipements gratuits sont à obtenir dans l'Avant-poste de Pèlerin et via les Drops Twitch.

