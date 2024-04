Dying Light 2 Stay Human : Techland lance le mode Cauchemar, l'expérience la plus hardcore du jeu

Fin février, Techland a célébré comme il se doit le 2e anniversaire de Dying Light 2 Stay Human avec la sortie d'une Reloaded Edition et le déploiement de la Firearms Update ajoutant notamment des armes à feu (lire nos impressions d'avant le lancement). Parmi les nouveautés alors prévues à court terme, il y avait un certain mode Cauchemar. Si vous l'attendiez, il a donc été déployé cette semaine et promet tout simplement l'expérience de jeu la plus difficile à ce jour en plus de pousser l'immersion d'encore un cran. La mise à jour inclut également la possibilité de jouer en coop sur les cartes conçues par la communauté et l'ajout de quatre loadouts pour changer d'équipement à la volée. Et histoire de motiver les joueurs à terminer DL2 en Cauchemar, ce n’est rien de moins que l'apparence de Waltz qui sera offerte !

Voici ce qu'a déclaré le directeur de la licence Tymon Smektala à propos de ce nouveau mode :

Le mode Cauchemar introduira l'expérience la plus difficile de l'univers de Dying Light 2 Stay Human. Il exige une concentration totale et une prudence extrême de la part du joueur et, en retour, offre un degré d'immersion sans précédent.

Vous trouverez ci-dessous le détail complet des nouveautés du moment.

Mode Cauchemar Si vous aimez les défis, nous avons ce qu'il vous faut Le Mode cauchemar est notre nouvelle plus grande difficulté, idéale pour ceux qui souhaitent goûter à la réalité cauchemardesque de l'univers Dying Light. Les ennemis sont plus rusés et brutaux. Ils attaqueront en plus grand nombre et sont bien plus résistants au combat, ce qui est important, puisque le joueur n'est pas aussi résistant que dans les gameplays classiques ! Les informations et les éléments de l'interface utilisateur sont limités, ce qui rend la survie essentielle. En résumé : Poursuites de niveau 5 par des Tyrans ;

; Aucun moyen de mettre le jeu en pause dans le menu joueur. Restez sur vos gardes, car vous fabriquerez de l'équipement en temps réel ! En revanche, le menu pause fonctionne normalement ;

La lampe torche perd désormais de l'intensité et clignote lorsqu'elle est constamment utilisée ;

Immunité plus faible par inhibiteur ;

Chance améliorée de ramasser des objets de qualité rare ;

L'instinct de survie n'affiche que les armes et les objets de quête ;

Endurance stratégique — la régénération met plus de temps à démarrer et, si vous êtes à bout de forces, vous ne pourrez effectuer que des bousculades tant que vous n'aurez pas récupéré toute votre endurance ;

— la régénération met plus de temps à démarrer et, si vous êtes à bout de forces, vous ne pourrez effectuer que des bousculades tant que vous n'aurez pas récupéré toute votre endurance ; Réduction de l'armure et de la résistance du joueur ;

Consommation d'endurance plus élevée lors de l'utilisation du parapente pendant la nuit ;

Les Rapaces ont une vision plus faible, mais le déclenchement de leurs poursuites se produit plus rapidement ;

L'endurance se régénère plus lentement ;

La santé ne se régénère pas automatiquement ;

; Le nombre de Points de légende reçus est plus important ;

À partir des niveaux 50 et plus, la mort des joueurs entraîne la perte de l'intégralité de l'XP des niveaux de légende en cours vers le niveau suivant ;

; L'efficacité des boosters a été réduite ; De plus, si vous parvenez à terminer le jeu (ou NP+) dans cette difficulté, vous débloquerez une tenue exclusive de Waltz (cette récompense nécessite la complétion de l'intégralité de l'histoire principale en mode Cauchemar) ! Oserez-vous entrer dans le cauchemar ?



Modifications de la nuit La mise à jour du mode Cauchemar incorporera également de nombreuses modifications à la nuit elle-même. Nous avons classé ces modifications en deux catégories distinctes, et vous en trouverez ci-dessous la liste exacte. Modifications apportées dans tous les modes de difficulté : Baisse du nombre de Rapaces, majoritairement sur les toits ;

Les Rapaces sont également concernés par ces modifications :

L'arc de vision diminue en passant de 100°à 90° ;



Le temps de reconnaissance est modifié et est désormais de 1-6 sec (min-max).

Réduction du nombre de Cracheurs au sein de la population nocturne pour les niveaux de difficulté 1-6 ;

Portée réduite d'écoute des pas du joueur par les Mordeurs ;

-50 % de visibilité de la lampe torche pour les Mordeurs ;

Réduction de la portée de vision des Cracheurs et Suicidaires ; Modifications apportées uniquement dans les modes facile et normal : Augmentation du temps de reconnaissance pour les Rapaces :

2 sec si le joueur est à proximité du Rapace, jusqu'à 7 sec si le joueur est à 20 mètres du Rapace) ;

Suppression des Rapaces du 1er niveau de Poursuite :

Aucune apparition supplémentaire de Rapaces lors du premier niveau de poursuite. Nouvelles fonctionnalités du Developer Tools Dans cette mise à jour, nous avons décidé d'améliorer le Developer Tools pour nos créateurs ! Vous aurez maintenant davantage de possibilités afin de créer encore plus de cartes innovantes, stimulantes et diversifiées. Désormais, votre boîte à outils sera complétée par : Un filtre visuel pixelisé ;

Des prefabs supplémentaires dans l'éditeur ;

Davantage de scripts de gameplay remplacés ;

Des skins en caoutchouc colorées pour les maillages ;

Des éléments Bloody Ties ! Grâce aux retours de la communauté, nous ajoutons également une fonctionnalité de gravité faible ! De plus, nous débloquons la fonctionnalité coop pour les cartes de la communauté, ainsi vous pouvez désormais rassembler vos amis et jouer ensemble avec des scénarios déjantés. Nous sommes impatients de voir ce que vous allez inventer. Système d'arsenal d'équipement En réponse à vos demandes, nous intégrons un système d'arsenal d'équipement à Dying Light 2 ! Dans le menu inventaire, vous pouvez maintenant alterner entre jusqu'à 4 arsenaux personnalisables pour équiper rapidement l'équipement, les armes, les consommables et les accessoires qui sont adaptés à vos besoins et à votre style de jeu. Amélioration des cinématiques Dans la mise à jour du mode Cauchemar, nous avons revu plus de 70 scènes et dialogues afin d'améliorer la qualité générale des cinématiques. Un grand nombre de modifications en matière d'amélioration de l'éclairage, de fluidité de l'animation (ou de progrès), d'effets spéciaux, et bien d'autres changements qualitatifs devraient être visibles pour le plus grand bonheur du joueur. Qu'est-ce qui a changé ? Améliorations de l'animation du personnage ;

Raffinement des animations de caméra ;

Amélioration de l'éclairage des dialogues ;

Amélioration des effets spéciaux ;

Amélioration de la transition entre le dialogue et le combat ;

Multiples améliorations de la qualité des dialogues ;

L'interaction avec certains PNJ sera encore plus immersive. Refonte de la compétence Tir puissant Nous avons revu la compétence Tir puissant afin de donner plus de fil à retordre aux joueurs. Dorénavant, lorsque vous chargez un tir puissant, vous activez un mini-jeu avec un réticule qui se rétrécit progressivement. Relâchez le bouton au bon moment pour réaliser un tir parfait qui inflige des dégâts additionnels ! Mode de gestion de l'endurance stratégique Dans la mise à jour du mode Cauchemar, nous proposons un nouveau mode de gestion de l'endurance - L'endurance stratégique. Dans ce mode, la régénération met plus de temps à démarrer et, si vous êtes à bout de forces, vous ne pourrez effectuer que des bousculades tant que vous n'aurez pas récupéré toute votre endurance. Le préréglage de l'endurance peut être sélectionné via le panneau des options du jeu. Reconception du menu principal La mise à jour du mode Cauchemar apporte une refonte de la conception du menu principal, en enrichissant son aspect visuel. Les skins de personnage y seront désormais mieux présentées. De plus, nous souhaitons améliorer la visibilité des évènements, des altérations, des offres spéciales et des cartes de la communauté, en introduisant un nouveau bandeau d'information sur le côté droit de l'écran. Correction du champ de vision modulable du joueur À la suite de la mise à jour des armes à feu, vous nous avez demandé une meilleure flexibilité du champ de vision et nous y avons répondu. Dans la mise à jour du mode Cauchemar, nous avons ajouté un curseur vous permettant d'inverser la distorsion du personnage du joueur lors du changement du champ de vision. Lorsqu'il est réglé par défaut (100 %), le personnage du joueur apparaît de la même manière, peu importe la valeur du champ de vision. Lorsqu'il est réglé à zéro, le personnage du joueur est redimensionné en fonction du champ de vision. Le grappin mis à l'honneur La mise à jour du mode Cauchemar présente un nouveau type de skin, conçu sur mesure pour l'outil grappin de traceur nocturne. Veillez à visiter l'Avant-poste de Pèlerin afin d'obtenir votre première skin gratuite de grappin de Pèlerin et balancez-vous avec style à travers Villedor. Mises à jour du jeu En plus de toutes les nouveautés concernant la mise à jour du mode Cauchemar, nous avons également implémenté les corrections et les améliorations suivantes dans le jeu : COOP Correction du problème empêchant de rejoindre le mode multijoueur via Partie rapide ;

Correction du problème survenant lors de la quête « Traversée difficile » provoquant l'arrêt et le démarrage du générateur sous les coups de multiples Mordeurs, causant l'échec de la mission ;

Correction du problème à cause duquel les attaques portées à la tête avec une arme contondante étaient suivies de « Qu'on leur coupe la tête ! » Contrat de mission de survivant ;

Amélioration de la précision des informations de statut en ligne dans la section Amis du menu En ligne ;

Les icônes du joueur sur l'ATH sont maintenant différenciées par différentes couleurs ;

Les icônes du joueur sur l'ATH sont maintenant correctement cachées si l'option Interface immersive est sélectionnée ;

Les icônes du joueur sur l'ATH sont maintenant visibles en utilisant l'option ATH étendu ;

Correction et ajustement de plusieurs animations du mode troisième personne ;

Correction du problème de progression du contrat « Raid anti-boss » uniquement lorsque le joueur porte le dernier coup au boss en coop à 4 joueurs dans n'importe quelle mission de survivant d'élite ;

Correction de l'animation jouée lors d'une frappe après une course sur mur en mode troisième personne ;

Correction de l'animation d'attaque de l'arme lorsque la caméra est dirigée vers le sol ;

Correction de l'absence d'animation d'attaque avec la Batte dégoûtante ; Gameplay Correction de la capacité des Virulents à pouvoir réaliser des attaques sautées en se tournant en plein saut vers les joueurs, même si elles ont été évitées. De plus, la fréquence des attaques sautées des Virulents a été réduite ;

Résolution du problème à cause duquel le traqueur de contrats se retrouvait coincé aux contrats 3/6 ou 6/6.

Correction de l'apparition incorrecte des Renégats lors de la quête principale « Un nouveau foyer », qui bloquait la progression.

Correction du blocage par une transition en voiture vers la région 2 ;

Correction de la caméra lors du déblocage d'une cinématique de moulin à vent ;

Correction du problème à cause duquel le jeu était toujours en cours sous le générique après la fin alternative de la nouvelle histoire ;

Correction du problème qui provoquait parfois le fonctionnement incorrect des gâchettes adaptatives sauf lorsqu'une arme les utilisant était tenue juste avant ;

Correction du problème à cause duquel les éliminations à l'aide des couteaux explosifs étaient comptabilisées dans la progression de contrat Armes improvisées ;

Correction du manque de résistance aux dégâts de tirs dans la tête du Démolisseur Alpha ;

Correction du problème d'accomplissement du contrat « Drive by » à cause duquel les infectés étaient uniquement frappés et non tués ;

Ajout de l'XP de parkour et de combat aux récompenses de quêtes d'armes à feu ;

Correction du problème qui empêchait parfois le joueur de grimper sur les lampadaires ;

Correction de l'absence d'effets visuels de feu lors du lancement de Molotov depuis des lieux en hauteur dans une zone spécifique ;

Correction de l'écran noir prolongé qui apparaissait parfois à la fin de la quête « Maintenant ou jamais » ;

Correction d'un problème qui provoquait parfois l'intégration incorrecte des animations après la réalisation d'un saut au-dessus d'un obstacle avec l'arbalète équipée ;

Correction du problème à cause duquel Lawan changeait parfois de position à la suite du dialogue dans la quête « Un nouveau foyer » ;

Correction du problème à cause duquel les attaques sautées de Banshee ne pouvaient pas être évitées dans le prologue ;

Correction du problème à cause duquel les esquives parfaites ne fonctionnaient pas lors des combats avec les Démolisseurs, ce qui entraînait l'étourdissement du joueur ;

Correction de la disparition du PNJ une fois la quête « Elena » terminée ;

