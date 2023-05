Dying Light 2 Stay Human : Techland fête les 10 ans de Call of Juarez: Gunslinger avec un évènement in-game

Avant de se faire une belle réputation avec des jeux de zombies comme Dead Island et Dying Light, Techland était surtout connu pour les Call of Juarez, des jeux de tir au Far West. Le dernier opus en date, Call of Juarez: Gunslinger, fête déjà ses 10 ans, le studio polonais a voulu marquer le coup.

Techland lancera à la fin du mois l'évènement Undead or Alive dans Dying Light 2 Stay Human. Du 31 mai au 7 juin prochain, les joueurs pourront ainsi débloquer du contenu sur le thème des cowboys, avec le fusil à pompe Boombstick, le porte-bonheur de Ray McCall, la dynamite, le couteau Bowie et 25 jetons de pèlerin à échanger contre de l'équipement dans l'avant-poste adéquat. Tout cela sera à obtenir en accomplissant certains objectifs pendant l'évènement, mais les joueurs pourront aussi craquer pour le Gunslinger Bundle contre 6,99 €, avec la tenue de Silas Greaves, le Parapente du Pistolero, le plan de Dynamite ainsi que l'arme et le plan du couteau Bowie.

L'évènement Undead or Alive sera lancée le 31 mai prochain, à partir de 16h00, dans Dying Light 2 Stay Human. Si vous n'avez pas encore le jeu, il est disponible contre 26,99 € (-55 %) sur Gamesplanet.

Lire aussi : Dying Light 2 Stay Human : coop cross-gen, niveaux de Légende et packs cosmétiques pour le 1er anniversaire, la roadmap 2023 dévoilée