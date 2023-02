Dying Light 2 Stay Human : coop cross-gen, niveaux de Légende et packs cosmétiques pour le 1er anniversaire, la roadmap 2023 dévoilée

L'an dernier, Techland a enfin lancé Dying Light 2 Stay Human sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Oui, la version Switch un temps promise a depuis sombré dans l'oubli, il faut dire que sa roadmap a été modifiée à plusieurs reprises avec la sortie du DLC Bloody Ties repoussée de juin à novembre au final. Vous pouvez d'ailleurs revoir ou découvrir sa bande-annonce de lancement ci-dessous si jamais comme nous vous l'aviez ratée, histoire d'être à jour avant de vous tourner vers l'avenir et le 1er anniversaire du jeu.

En effet, Dying Light 2 va souffler sa première bougie et a eu droit hier soir à une présentation servant à faire le point sur ce qui nous attend à cette occasion et tout au long de l'année. Pour commencer, vous allez pouvoir récupérer trois packs sur TechlandGG. Si vous possédez les deux jeux de la licence, le Crane bundle vous permettra de revêtir l'apparence du protagoniste Kyle Crane. En participant à l'évènement in-game Bloody Anniversary, se tenant jusqu'au 9 février, vous pourrez vous prendre pour Kadir Suleiman en obtenant le Rais bundle. Le week-end Dropkick qui suivra du 9 au 13 février permettra quant à lui d'accéder au Brecken bundle, avec donc des éléments pour ressembler à Harris Brecken. Ces deux derniers packs ont une valeur de 2,99 € selon le studio, il est donc possible qu'ils soient mis en vente par la suite, donc n'hésitez pas si vous souhaitez les avoir gratuitement simplement en jouant.

Pack Crane - Associez Dying Light et Dying Light 2 Stay Human à votre compte TechlandGG.

- Associez Dying Light et Dying Light 2 Stay Human à votre compte TechlandGG. Pack Rais - Sectionnez 800 membres durant l'évènement Anniversaire sanglant.

- Sectionnez 800 membres durant l'évènement Anniversaire sanglant. Pack Brecken - Objectif à venir lors du Week-end du coup de pied sauté.

Par ailleurs, jusqu'au 7 février, regarder des streams sur Twitch pendant 60 minutes vous fera gagner l'Arc de Bozak. Dans le cadre de son suivi sur 5 ans comme déjà évoqué, une nouvelle feuille de route a été partagée, qui consistera majoritairement en des améliorations de l'expérience de jeu, avant le lancement de la deuxième extension payante qui a d'ailleurs eu droit à de premiers concept arts.

Roadmap 2023 Février Évènement Anniversaire sanglant.

Week-end du coup de pied sauté.

Packs Crane, Rais et Brecken.

Mise à jour communautaire n°2 (coop cross-gen, compétitions dynamiques en coop, niveaux de Légende, etc.).

Support du Steam Deck.

Mise à jour d'avril Amélioration des physiques et de la violence des combats.

Quêtes TGG.

Personnalisation de l'équipement (transmog). Mise à jour de juin De nouvelles expériences nocturnes et des Rapaces errants inédits.

Améliorations de la fluidité du parkour. Plus tard en 2023 Sortie du DLC 2 (extension de l'histoire, lieu inédit et nouveaux types d'armes).

« L'équipe continue de démontrer son engagement inébranlable à créer des expériences inoubliables pour les joueurs du monde entier. Nous ne nous arrêterons pas là et nous continuerons à soutenir le jeu avec du contenu incroyable durant les années à venir », indique Adrian Ciszewski, Chief Creative Officer.

La vidéo du premier anniversaire est à visionner ci-dessous revient sur les ajouts de l'an passé et ce qui nous attend en 2023. Il y est fait mention du support des mods sur PC, ce qui devrait ravir les joueurs.

Pour terminer, les ventes des jeux de la licence s'élèvent désormais à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde, incluant donc Dying Light et DL2 Stay Human. En revanche, la distinction entre les deux n'a pas été faite cette fois contrairement à l'an dernier.

« Ces chiffres exceptionnels parlent d'eux-mêmes et confirment le succès de la franchise Dying Light. Nous n'aurions pas pu y parvenir sans le support de notre incroyable communauté. Je veux profiter de cette occasion pour les remercier à nouveau pour leur grand soutien. Nous avons des projets ambitieux non seulement pour développer et soutenir encore plus le jeu, mais aussi pour l'étendre à d'autres supports », déclare Oleg Klapovskiy, Chief Publishing Officer.

Enfin, vous noterez que Dying Light 2 est vendu à -50 % à l'occasion de son anniversaire dans la plupart des boutiques numériques. Vous pouvez l'obtenir à partir de 27,99 € à la Fnac.

