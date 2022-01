Dying Light 2 Stay Human : rendez-vous ce soir pour découvrir le mode coop lors du 6e et dernier épisode de Dying 2 Know !

Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines du lancement de Dying Light 2 Stay Human, Techland met donc le paquet sur la communication, notamment sur ses réseaux sociaux. Durée de vie mise à part, le jeu pouvant vous occuper de 20 à 500 heures selon vos envies de complétion, il reste encore quelques points sur lesquels veut mettre l'accent le studio, ce qu'il va faire à l'occasion d'un sixième et dernier épisode de son émission Dying 2 Know.

La 5e diffusion nous avait permis de découvrir 16 minutes de gameplay en solo et ce prochain rendez-vous fixé à ce jeudi 13 janvier à 21h00 sur Twitch va mettre en avant l'une des fonctionnalités appréciées des fans du premier épisode : le mode coopératif ! Nous allons donc pouvoir découvrir une nouvelle séquence de gameplay à 4 joueurs, mais pas que. Jonah Scott (Aiden Caldwell) et Leah Alexandra partageront également d'autres détails dont une comparaison entre les différentes générations de consoles, de quoi en rassurer certains avant de passer à la caisse.

Pour ne pas changer, nous partagerons avec vous les vidéos et nouvelles informations une fois mises à disposition. Dying Light 2 Stay Human est attendu le 4 février prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch (Cloud Version) et PC. Vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon à partir de 50,99 €.

Lire aussi : PREVIEW Dying Light 2 Stay Human : le choix de rester humain est entre nos mains