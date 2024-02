Dying Light 2 Stay Human sort les flingues avec sa Firearms Update et une généreuse Reloaded Edition

En septembre dernier, Techland partageait une roadmap des futurs ajouts prévus dans Dying Light 2 Stay Human pour l'automne et l'hiver, dont une partie a donc depuis été implémentée. L'une d'entre elles consistait rien de moins qu'à ajouter des armes à feu dans ce jeu de zombie où les affrontements s'effectuent en majorité au corps à corps, même si des arcs et arbalètes sont inclus depuis le lancement. Ce n'est en soi pas inédit au sein de la licence puisque Dying Light premier du nom en avaient, mais cela reste tout de même sur le papier un sacré bouleversement. Nous avons récemment été convié par le studio à une présentation en ligne des nouveautés arrivant dans DL2 ce jeudi 22 février 2024 avec le déploiement de la Firearms Update et une actualisation de l'offre d'achat prenant la forme d'une Reloaded Edition qui va plaire aussi bien aux nouveaux venus qu'à la communauté existante. Le directeur de la licence Tymon Smektała et la PR Manager Paulina Dziedziak ont donc pris de leur temps pour nous introduire ce que Techland a prévu pour célébrer en beauté ce 2e anniversaire, avec en plus quelques détails concernant l'avenir du jeu.

Tout d'abord, sachez que la Reloaded Edition va donc devenir l'offre standard par défaut. Ainsi, tous les joueurs possédant déjà Dying Light 2 vont bénéficier sans frais de cette actualisation, qui donnera accès au DLC jusqu'à présent payant qu'est Bloody Ties (il coûtait 9,99 €), qui peut de facto être considéré comme étant gratuit désormais. Si vous n'aviez pas déjà craqué, cela vous offre déjà quelques heures de contenu supplémentaire à expérimenter. La dizaine de mises à jour ayant fait évoluer le jeu est également présente, ajoutant plus de 10 heures de gameplay au travers de quêtes et missions, plus de 200 armes et une vingtaine de variantes d'ennemis, une trentaine de tenues, etc.

Et bien entendu, il y a celle qui nous intéresse à présent, la Firearms Update, qui ne va pas faire qu'ajouter des guns ! Il s'agit en effet de la plus importante jusqu'à présent avec pour commencer l'ajout de quatre types d'armes à feu : les pistolets, fusils à pompe, SMG (mitraillettes) et fusils d'assaut. Pour autant, cela ne transforme pas DL2 en shooter et nous vous conseillons de lire notre preview à ce sujet (voir en bas de page), puisque nous avons également eu la chance d'essayer certaines nouveautés ! À en croire ce qui nous a été dit, cela n'a pas été simple de les implémenter en raison de l'équilibrage global du monde pensé pour le corps à corps et il a fallu 3 à 4 mois pour peaufiner la fonctionnalité. Et si comme nous vous êtes pointilleux lorsqu'il s'agit du lore, sachez que tout est parfaitement justifié concernant l'introduction de ces armes, qui seront utilisables partout une fois obtenues. Notez qu'elles émettent beaucoup de bruit, attirant donc les ennuis... Des défis spéciaux et des maps communautaires ont de plus été créés afin de bien les mettre en avant.

Côté nouveautés, nous pourrons également découvrir des Missions de Survivant rejouables et pensées pour la coopération et le end game, ainsi qu'un tableau avec de petites quêtes servant en partie au world-building, rajoutant entre 8 et 10 heures de temps de jeu. Si vous êtes un vétéran de DL1, vous devriez apprécier le retour des jumeaux scientifiques Tolga et Fatin, qui se sont laissé pousser la barbe depuis les évènements de Harran. Techland leur apporte ainsi une conclusion à découvrir via cette mise à jour. Vous en voulez encore ? Pas moins de 50 niveaux de Légende et 5 compétences supplémentaires viennent prolonger l'expérience si vous avez déjà tout achevé. Ces dernières prennent notamment en compte les armes à feu. En atteignant le niveau 300, cela débloquera une nouvelle tenue légendaire rouge et noire particulièrement classe.

Mais ce n'est pas tout, car de nombreuses améliorations visuelles accompagnent ce contenu. Au menu, des textures de meilleure qualité, de nouvelles skyboxes, des progrès sur le rendu du feuillage et de la manière dont l'eau se comporte, une révision de l'apparence des Infectés dont les expressions de visage seront plus marquées et matures, des améliorations de la qualité des cheveux et des yeux, des changements visuels apportés aux bâtiments, intérieurs et véhicules, ainsi que davantage de narration environnementale. Sur le papier, cela sonne vraiment comme une version 2.0, de quoi donner envie de s'y replonger !

Et afin de célébrer le 2e anniversaire de Dying Light 2 Stay Human, des contrats (bounties) vont pouvoir être effectués via l'Avant-poste des Pèlerins et quelques récompenses seront offertes (Scorpio, Machette tribale nocturne, tenue d'Acolyte). Deux packs cosmétiques vont aussi être proposés gratuitement, le Retrowave Redux Skin Bundle et The First Pilgrim Bundle.

Enfin, l'engagement à fournir du contenu pendant au moins 5 ans est toujours d'actualité. Dans l'immédiat, l'équipe va concentrer ses efforts sur les Raids de la Tour VNC et le mode Cauchemar, tout en continuant le développement du deuxième DLC narratif, dont le lancement est prévu pour cette année.

Et afin d'intéresser un maximum de joueurs par ces nouveautés du jour, Dying Light 2 est jouable gratuitement ce « week-end » sur Steam, du 22 au 26 février. Vous pourrez d'ailleurs vous le procurer ensuite chez Gamesplanet au prix de 23,99 € si vous accrochez.

