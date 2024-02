PREVIEW Dying Light 2 Stay Human met le feu aux poudres avec sa Firearms Update

Dying Light 2 Stay Human a eu deux ans au début du mois et il faut bien avouer que Techland l’a fait évoluer au fil de ces deux années, mais ce n’était sans doute rien à côté de la Firearms Update lancée aujourd’hui même. Comme son nom l’indique, elle introduit donc quatre types d’armes à feu (au moins dans un premier temps), à savoir des pistolets, fusils à pompe, SMG (mitraillettes) et fusils d'assaut. En plus d’une présentation en avance de ces nouveautés, nous avons eu la chance de les essayer manette en mains via une solution de jeu à distance (Parsec) lors d’une session en coopération. Deux types de contenu différents nous ont été proposés, sur lesquels nous allons revenir, où nous avons donc pu essayer ces nouveaux joujoux. Avant toute chose, sachez que si tirer fait toujours appel à la gâchette RT / R2, nous pouvons entrer dans un mode de visée en enfonçant le joystick droit. Cela a pour effet de faire passer l’arme à feu au centre de l’écran, retirant alors le réticule. C’est clairement un coup à prendre dans les deux cas, puisque toucher en plein dans le mille est de fait plus difficile qu’avec notre équipement habituel (arcs et arbalètes mis à part).

Les développeurs ont parfaitement balancé l’expérience avec ces armes à feu.

Ce sont d’abord deux Combat Challenges qui nous ont été proposés. L’objectif est simple, mais pas forcément aisé à accomplir, à savoir éliminer tous les Infectés dans une zone prédéfinie et en un temps donné, avec des paliers de bronze, d’argent et d’or offrant des points de Légende en réussissant rapidement. Quarantine Standoff réutilise ainsi un bâtiment du GRE déjà bien connu des joueurs et demande de tuer 45 zombies en mettant à disposition les quatre types d’armes avec un certain nombre de munitions. Il s’agit clairement d’une bonne mise en bouche pour nous les introduire. Firearm Mayhem est de son côté bien plus violent et il nous a fallu plusieurs essais pour en venir à bout. Nous ne sommes initialement armé que d’un pistolet et les autres armes et des munitions doivent être récupérées dans des caisses indiquées par un fumigène vert. L’objectif est ici d’éliminer trois Démolisseurs de niveau 9, tout en gérant les zombies qui ne cessent d’affluer. Si vous pensiez que l’ajout d’armes à feu faciliterait trop vos parties, vous devriez vite changer d’avis après cela, car il faut en vider des chargeurs avant de mettre un terme à l’existence de ces brutes. C’est pour le coup assez gratifiant et le côté scoring ajoutera d’autant plus de rejouabilité.

Nous avons ensuite fait la connaissance de Jai, surnommé The Watcher, qui propose des contrats à réaliser quotidiennement ou de façon hebdomadaire, avec comme récompenses des points de RP. Il vend également de l’équipement et des armes, à feu ou non, avec un système de rang d’Agent et une monnaie qui lui est propre. C’est aussi auprès de lui que nous pouvons faire le plein de munitions si besoin, puisqu’il est le PNJ qui sert à introduire dans le lore leur présence à Villedor.

L’autre contenu que nous avons ensuite longuement essayé, ce sont les Missions de Survivant, au nombre de neuf et qui disposent chacune d’une version Élite. La première qui est passée entre nos mains, Toxic Work Environment, consiste à éliminer des Infectés toxiques à travers une large zone de la ville, au détail près que le sol est en grande partie recouvert de produits chimiques. Fans de « the floor is lava », vous voilà servis ! La deuxième, Ferry Tale Endings, était un peu plus complexe sur la fin. Dans un premier temps, nous devons récupérer des provisions. Là où ça se corse, c’est que nous devons ensuite protéger un générateur alors que des hordes d’ennemis ne cessent d’affluer. Fort heureusement, nous pouvons utiliser des cocktails molotov et autres outils qui nous conviennent pour contrôler au mieux cette foule. En augmentant comme jamais la densité des Infectés, les développeurs ont parfaitement balancé l’expérience avec ces armes à feu. De plus, les groupes de zombies que nous rencontrons, même en rejouant la même mission, peuvent différer, de quoi éviter la lassitude.

Nos impressions sur ces nouveautés : Bon ! Sans être un total game changer, nous sommes ressortis de cette session d’une heure et demie en ayant envie de relancer Dying Light 2 Stay Human et expérimenter plus longuement toutes ces nouveautés, qui s’intègrent naturellement au jeu et devraient lui procurer une rejouabilité nouvelle sur la durée. Pour ce deuxième anniversaire, c’est donc un beau cadeau que les développeurs offrent aux fans.